L’ASSE accueille le Red Star ce samedi soir à 20h au Stade Geoffroy-Guichard, lors de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts ont l’opportunité de prendre le large sur leur concurrent direct en signant un cinquième succès de suite. Voici les joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour cette partie.

Après une quatrième victoire consécutive, les Verts ont conforté leur seconde place en Ligue 2. Les joueurs stéphanois ont pris quatre points d’avance sur Reims, troisième, qui jouera lundi à Dunkerque. L’ASSE a l’opportunité de provisoirement prendre le large sur les Rémois en s’imposant face aux Franciliens, qui sont à un point derrière le club de la Marne.

Un succès pourrait également permettre aux hommes de Philippe Montanier de maintenir la pression sur Troyes, leader, qui jouera plus tôt dans la journée.

Une rechute à l’ASSE

Revenu dans le onze face à Pau le week-end dernier, Florian Tardieu s’est à nouveau blessé cette semaine. Le numéro dix de l’ASSE est touché au mollet et sera forfait pour cette rencontre. L’ancien Troyen attend désormais le verdict concernant sa blessure mais devrait manquer plusieurs échéances avec le club ligérien.

Aucun retour n’est prévu pour Philippe Montanier ce week-end. L’ancien coach du RC Lens devra patienter pour récupérer Chico Lamba avec son groupe. Le défenseur venu d’Arouca devrait rejouer avec la réserve de l’ASSE le week-end prochain afin de reprendre du temps de jeu. Un retour avec l'effectif pro en Ligue 2 ne semble donc pas prévu avant la réception d’Annecy, le 21 mars.

D’autres joueurs travaillent pour retrouver le groupe prochainement. Mahmoud Jaber, blessé depuis environ six semaines, a repris individuellement sur les pelouses de l’Étrat depuis quelques jours. L’Israélien se rapproche d’un retour au collectif avant d’envisager reprendre la compétition.

Maxime Bernauer est également dans ce cas. Le défenseur passé par Le Mans poursuit son travail individuel avant de rejoindre le groupe d’ici quelques jours. Un retour en Ligue 2 avec l’ASSE d’ici la fin de saison semble plus qu’envisageable.

Djylian N’Guessan a également pu faire son retour sur les pelouses du Centre sportif Robert Herbin cette semaine. L’attaquant international des équipes de jeunes françaises reste absent pour le match de ce samedi soir.

Opéré du genou ce lundi, Nadir El Jamali ne sera pas de la partie face au Red Star ce soir. Le jeune milieu n’est pas le seul à être écarté des terrains pendant encore plusieurs semaines. Joao Ferreira n’est toujours pas autorisé à faire la moindre activité physique avec contact. La blessure à la main du latéral de l’ASSE n’est pas guérie et un retour à la compétition ne semble pas d’actualité.

L’ASSE dans la continuité en défense

Décisif sur la pelouse du Nouste Camp, Gautier Larsonneur est rentré du Béarn avec un nouveau clean sheet. Le portier breton va tenter d’enchaîner un second match de suite sans concéder de but face au Red Star ce week-end.

Si les performances de Larsonneur sont montées d’un cran ces dernières semaines, il le doit également à une défense plus compacte à l’ASSE. Les Verts affichent un nouveau visage dans le secteur défensif depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Le coach stéphanois ne devrait pas bouger sa ligne défensive ce week-end. Présenté par L’Équipe comme l’un des jeunes joueurs à suivre en Ligue 2, Kévin Pédro devrait enchaîner en tant que latéral droit ce soir.

Tandis qu’à l’opposé, Ben Old devrait également connaître une nouvelle titularisation. Pour Philippe Montanier, il ne devrait pas non plus être question de changer sa charnière. Julien Le Cardinal et Mickaël Nadé devraient à nouveau faire la paire pour cette rencontre de la 26ᵉ journée de Ligue 2.

Montanier contraint à un changement au milieu

Recruté cet hiver par l’ASSE, Abdoulaye Kanté s’est rapidement imposé comme la sentinelle titulaire du club forézien. L’Ivoirien devrait à nouveau débuter ce soir à ce poste face au club francilien.

S’il aurait aimé reconduire le même trio au milieu de terrain que lors du succès à Pau, Philippe Montanier va devoir effectuer un changement dans l’entrejeu de l’ASSE. Blessé cette semaine, Florian Tardieu est forfait et devrait permettre à Igor Miladinovic de récupérer une place de titulaire, aux côtés d’Augustine Boakye.

Un trio relancé en attaque

En quelques semaines, Philippe Montanier est parvenu à redonner confiance à ses joueurs offensifs. S’il n’a pas retrouvé le chemin des filets depuis fin novembre, Irvin Cardona a effectué une nouvelle passe décisive le week-end passé. L’international maltais devrait enchaîner sur le couloir droit de l’attaque de l’ASSE face au Red Star.

Zuriko Davitashvili a quant à lui marqué trois fois depuis l’arrivée du coach normand chez les Verts. Muet à Pau, le Géorgien, qui devrait débuter sur l’aile gauche, a toujours le titre de meilleur buteur de Ligue 2 dans le viseur et compte bien retrouver le chemin des filets.

Un chemin que Lucas Stassin a enfin trouvé après quinze matchs consécutifs sans marquer avec l’ASSE. Le buteur belge s’est offert un doublé à Pau et a retrouvé de la confiance face au but. Le joueur le plus cher de l’histoire du club devrait enchaîner en pointe de l’attaque ligérienne.