L’analyse des données de performance de l’effectif de l’AS Saint-Étienne (ASSE) permet de dégager des tendances intéressantes sur la saison en cours. Entre joueurs très performants, profils capables de faire mieux et quelques déceptions inattendues, la data offre un éclairage différent sur la hiérarchie sportive des Verts. Une lecture qui confirme certaines impressions visuelles… mais qui en contredit aussi d’autres.

Dans le football moderne, l’analyse des performances ne se limite plus au simple ressenti des observateurs. Les clubs s’appuient désormais de plus en plus sur des outils statistiques capables de mesurer l’impact réel des joueurs sur le terrain. C'est d'autant plus le cas à l'ASSE où la data a pris une vraie importance sous l'impulsion de Jaeson Rosenfeld, expert et pionnier en la matière.

Nous avons décider de répertorier les perfromances en trois catégories distinctes au sein de l’effectif : les joueurs qui tirent l’équipe vers le haut, ceux qui peuvent encore élever leur niveau et quelques profils dont les performances surprennent… dans le mauvais sens.

Le top : les joueurs qui portent l’ASSE

Certains joueurs se démarquent clairement dans les indicateurs de performance de Datascout. Leur impact statistique confirme ce que l’on observe depuis plusieurs semaines sur le terrain.

Dans cette catégorie, on retrouve dans l'ordre :

Ces joueurs apparaissent comme les éléments les plus performants de l’effectif selon les données. En attaque, Joshua Duffus et Lucas Stassin ressortent particulièrement. Leur activité offensive, leur capacité à presser et leur influence dans les phases de transition font d’eux des pièces importantes du système stéphanois bien qu'il se partagent leur temps de jeu.

Au milieu, Florian Tardieu reste une valeur sûre depuis le début de saison bien qu'il soit en difficulté en ce début 2026. Son volume de jeu et sa capacité à réguler le tempo de l’équipe en font un joueur central dans l’équilibre collectif.

Sur les côtés, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona apportent beaucoup dans l’animation offensive. Leur activité dans les couloirs et leur implication défensive participent fortement à la solidité globale du bloc stéphanois. Mais la surprise de cette catégorie reste Kevin Pedro.

À seulement 20 ans, le latéral droit réalise une saison remarquable. Longtemps central de formation, il s’est imposé dans le couloir droit avec une maturité impressionnante. Dominant dans les duels et très propre techniquement, il s’est rapidement installé comme une option fiable pour le staff. Sa progression rapide en fait l’une des révélations de la saison du côté de l’ASSE. Et elle se confirme dans les chiffres.

Peuvent mieux faire : un potentiel encore sous-exploité à l'ASSE

Derrière ces joueurs très performants, plusieurs éléments affichent des statistiques correctes mais encore en dessous de ce que l’on pourrait attendre d’eux.

Cette catégorie comprend :

Maxime Bernauer

João Ferreira

Augustine Boakye

Mickaël Nadé

Ebenezer Annan

Mahmoud Jaber

Gautier Larsonneur

Chico Lamba

Ben Old

Ces joueurs ne sont pas forcément en difficulté, mais leurs performances restent irrégulières ou encore perfectibles selon les indicateurs.Dans cette liste, certains cas interpellent particulièrement. Augustine Boakye, par exemple. Meilleur passeru du championnat, on aurait pu s'attendre à le voir un cran plus haut dans les chiffres. Ses qualités techniques sont indéniables, mais les données montrent que son influence dans le jeu reste encore trop intermittent. Le Ghanéen est en net progrès mais doit encore rechercher de la régularité au cours des rencontres.

En défense, Maxime Bernauer et Mickaël Nadé présentent des performances solides mais sans véritable domination statistique dans leur registre. Même constat pour João Ferreira, dont l’activité offensive reste intéressante mais qui peut encore progresser dans la constance. Le portugais est surtout plombé par des erreurs individuelles qui ont plombé l'équipe. Des erreurs trop souvent fatales qui ne ressortent pas sur des chiffres plus globaux.

Au milieu, Mahmoud Jaber affiche un profil travailleur mais manque parfois d’impact dans certaines phases de jeu. Quant au gardien Gautier Larsonneur, ses performances restent globalement correctes mais les statistiques montrent qu’il n’est pas parmi les gardiens les plus dominants du championnat dans certains indicateurs clés. Pour autant, sa dynamique est bonne. Avec une défense retrouvée, le portier de l'ASSE dégage un autre visage. A confirmer jusqu'à la fin de saison.

Les déceptions : deux situations surprenantes

Enfin, la data met également en lumière quelques performances plus décevantes. Deux joueurs apparaissent particulièrement dans cette catégorie :

Aïmen Moueffek

Igor Miladinovic

Dans le cas de Moueffek, la situation est d’autant plus surprenante qu’il était considéré comme un joueur important en début de saison. Capable d’apporter de l’énergie et de la projection au milieu, il semblait avoir toutes les cartes en main pour devenir un cadre de l’équipe. Pourtant, les statistiques confirment un impact limité dans plusieurs secteurs du jeu. Une réalité qui rejoint parfois les impressions laissées sur le terrain. Aimen Moueffek n'est plus indéboulonable à l'ASSE.

Mais la plus grande interrogation concerne sans doute Igor Miladinovic. Arrivé avec beaucoup d’espoirs, le milieu de terrain vit cette saison sa première véritable campagne après une première année blanche. L’adaptation est en route mais ne semble pas encore totalement réussie. Les données montrent un impact encore faible dans le jeu, que ce soit dans la création, la récupération ou la projection offensive. Mais c'est sutout physiquement que le bat blesse.

ASSE : La data confirme certaines tendances

Au final, cette analyse statistique confirme plusieurs impressions observées depuis le début de saison. Elle souligne notamment l’importance de certains cadres dans l’équilibre de l’équipe, tout en mettant en lumière l’émergence de nouveaux profils prometteurs comme Kevin Pedro.

Mais elle rappelle aussi qu’une saison reste longue et que les performances peuvent évoluer rapidement. Elle ne prend pas en comptes les dynamiques du moment. Un Ben Old par exemple n'est plus le même depuis un mois. Certains joueurs encore en retrait pourraient parfaitement inverser la tendance dans les prochaines semaines.

Et si la data permet aujourd’hui de mieux comprendre les performances individuelles, elle ne remplace jamais l'observation et la vérité du terrain à l'instant T. Pour l’ASSE, la suite de la saison dira si ces tendances se confirment… ou si certains joueurs parviennent à changer la donne.

Source : Data Scout