Auteur du premier but de la soirée, Antoine Larose a lancé le festival offensif d’Annecy face à une ASSE méconnaissable (4-0). L’ailier haut-savoyard revient sur cette victoire éclatante pour le Dauphiné Libéré, symbole d’une équipe annécienne en pleine confiance.

L’AS Saint-Étienne a vécu une véritable désillusion hier soir sur la pelouse d’Annecy. Rapidement réduits à dix, les Verts n’ont jamais semblé en mesure de rivaliser face à une formation annécienne inspirée et tranchante. Antoine Larose, buteur et homme du match, a ouvert la voie à un succès net et sans bavure (4-0).

« C’est une très belle soirée. On s’attendait à un match compliqué mais on a mis tous les ingrédients nécessaires pour les embêter », a-t-il confié au Dauphiné Libéré.

Pour l’ailier de 26 ans, cette performance collective est le fruit d’un travail constant et d’une solidarité retrouvée : « Même s’ils ont pris un rouge rapidement, on n’a pas failli dans nos principes. C’est très bien pour la confiance et les prochains matchs. »

Antoine Larose, symbole d’un FC Annecy en pleine confiance

Longtemps en quête d’efficacité, Larose a parfaitement lancé sa saison. Son premier but, synonyme d’ouverture du score, a libéré tout un stade. L’ancien joueur du Louhans Cuiseaux confirme ainsi les bonnes dispositions de son équipe, qui semble avoir trouvé la bonne carburation dans ce championnat de Ligue 2.

Face à une ASSE désemparée, les Annéciens ont affiché un visage conquérant, alternant pressing haut et transitions rapides. Le réalisme devant le but, souvent point faible du FCA, a cette fois fait la différence. « Gagner 4-0 contre Saint-Étienne, ce n’est pas tous les soirs. C’est une grosse écurie », souligne Larose, conscient de la portée de ce résultat.

L’ASSE doit vite réagir avant un calendrier chargé

Côté stéphanois, cette lourde défaite soulève de nombreuses questions. La solidité défensive, pourtant un point fort ces dernières semaines, s’est littéralement effondrée. L’expulsion rapide a certes pesé dans le scénario, mais l’absence de réaction inquiète.

Les Verts devront vite retrouver de la cohésion avant les prochaines échéances, sous peine de plonger au classement. Annecy, de son côté, entend capitaliser sur cette victoire référence : « Il ne faut pas oublier cette soirée mais il faut switcher rapidement sur la suite. » Dès mardi, les hommes de Laurent Guyot se déplaceront à Rodez pour confirmer cette dynamique.