L’ASSE accueille Nice ce mardi pour la première manche des barrages. Après avoir écarté Rodez, les Verts vont devoir faire face à un dernier adversaire pour espérer se faire une place en Ligue 1 la saison prochaine. Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour ce choc dans le Chaudron.

Vainqueurs de Rodez après une folle séance de tirs aux buts, les Verts accueillent Nice ce mardi soir pour le barrage aller. Face au finaliste de la coupe de France, l’ASSE devra s’imposer pour espérer se rapprocher de l’élite avant de se rendre à l’Allianz Riviera, vendredi.

L’ASSE doit composer avec plusieurs absences

À quelques heures d’un rendez-vous capital, l’ASSE doit encore composer avec une infirmerie bien remplie. Malgré plusieurs jours de récupération, Philippe Montanier reste privé de nombreux joueurs importants pour cette double confrontation décisive.

Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Chico Lamba, absents depuis plusieurs semaines, ne seront pas en mesure de retrouver les terrains pour ces barrages. Même constat pour Nadir El Jamali, qui poursuit son travail de réathlétisation en salle et demeure trop juste pour réintégrer le groupe. Djylian N’Guessan, pourtant apparu face à Rodez, manquera également ce rendez-vous.

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Quelques bonnes nouvelles viennent toutefois alléger les préoccupations du staff stéphanois. Présent devant les médias lundi, Julien Le Cardinal a confirmé qu’il était apte pour cette rencontre. Le défenseur central, touché lors des dernières sorties des Verts, a pu récupérer et devrait pouvoir tenir sa place.

Absent depuis plusieurs mois, Florian Tardieu effectue lui aussi son retour dans le groupe. Même s’il n’est pas encore prêt à débuter, l’ancien milieu de Sochaux pourrait grappiller quelques minutes en cours de match.

Enfin, Ben Old reste incertain. Gêné par une douleur aux ischio-jambiers, le Néo-Zélandais devait encore passer un dernier test ce mardi matin avant qu’une décision définitive soit prise concernant sa participation.

L’ASSE avec Appiah comme latéral gauche

Après avoir signé un clean sheet face à Rodez, Gautier Larsonneur n’a pas été le héros de la séance de tirs aux buts. Philippe Montanier avait sorti son capitaine pour Brice Maubleu, décisif à quatre reprises sur les dix pénaltys ruthénois. Le gardien numéro un de l’ASSE va, sauf surprise, retrouver sa cage.

Le coach des Verts ne devrait pas changer une charnière qui a bien fonctionné lors du Play-off. Julien Le Cardinal et Maxime Bernauer devraient débuter ensemble pour la troisième fois consécutive.

Kévin Pédro confirme son nouveau statut à l’ASSE

Kévin Pédro, devrait enchaîner à droite tandis que Ben Old pourrait quitter le onze pour la première fois depuis décembre. L’ancien joueur de Wellington est toucé aux ischios. Dennis Appiah devrait alors le remplacer en tant que latéral gauche.

Boakye fait son retour

Pour la troisième fois consécutive, Luan Gadegbeku et Abdoulaye Kanté devraient faire la paire dans l’entre jeu stéphanois. Malgré un retour dans le groupe de l’ASSE, Florian Tardieu ne pourra pas débuter la rencontre ce soir.

Pour compléter ce milieu, Augustine Boakye, qui a purgé sa suspension face à Rodez, devrait être de retour dans le onze.

Davitashvili de retour sur l’aile

Après avoir remplacé Augustine Boakye en meneur de jeu, Zuriko Davitashvili devrait retrouver l’aile gauche de l’attaque stéphanoise. Moins influent qu’à son poste de prédiléection, le géorgien n’avait pas livré sa meilleure copie face à Rodez.

De l’autre côté, Irvin Cardona a besoin de retrouver de la confiance et de la réussite. Le maltais, qui a été l’un des héros de la dernière remontée, il y a deux ans, n’a plus marqué depuis le succès face à Annecy. Après plus de deux mois sans avoir trouvé le chemin des filets, l’ancien monégasque a deux matchs pour faire à nouveau rêver le Peuple Vert.

En pointe, l’ASSE devra compter sur un Lucas Stassin des grands soir. Le belge devrait enchaîner et espère être faire partie de ceux qui remettront le club ligérien en Ligue 1.