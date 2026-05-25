Nous y sommes ! Ce mardi à 20h45, l'ASSE reçoit l'OGC Nice pour le barrage aller d'accession à la Ligue 1. Trois jours plus tard (vendredi à 20h45), les Verts se déplaceront à l'Allianz Riviera pour le retour. Voici tout ce qu'il faut savoir à quelques heures des deux rencontres face aux Aiglons.

16e de Ligue 1, l'OGC Nice est donc l'adversaire des Verts cette semaine. Les finalistes de la Coupe de France (défaite 3-1 face à Lens, le 22 mai) espèrent poursuivre leur aventure en Ligue 1, après une saison cauchemardesque. Claude Puel devrait pouvoir compter sur un effectif fourni, malgré une multitude d'internationaux. De son côté, Philippe Montanier va pouvoir enregistrer le retour de Florian Tardieu. Vainqueurs aux tirs au but face à Rodez en play-offs, les Verts s'apprêtent à vivre deux rencontres bien différentes.

Deux matchs pour une place en Ligue 1

La première chose à prendre en compte est le fait que les barrages se disputent en aller-retour. Autrement dit, le match à Geoffroy-Guichard ne sera pas déterminant, puisqu'il ne prendra pas fin au terme du temps additionnel de la seconde période. En revanche, si les deux équipes ne parviennent pas à se départager après les rencontres aller et retour, des prolongations seront disputées à l'issue du second match.

Une chose que les Verts connaissent bien, après être passés par là en 2022 face à Auxerre avant de s'incliner aux tirs au but. En 2024, les Stéphanois avaient connu une situation différente, puisqu'ils avaient finalement fini par l'emporter grâce à Ibrahima Wadji, buteur lors de la séance de tirs au but.

En tout cas, le règlement est clair pour l'accession à la Ligue 1 :

« 1. Si à l’issue du match retour, les deux équipes ont marqué le même nombre de buts sur l’ensemble des deux matchs, le match retour est prolongé de deux périodes de 15 minutes chacune. L’équipe gagnante sera alors celle qui marquera le plus grand nombre de buts au cours de la prolongation.

2. Si les deux équipes marquent le même nombre de buts pendant la prolongation ou si aucun but n’est marqué pendant la prolongation, des tirs au but du point de réparation déterminent le vainqueur. »

Le VAR sera également de la partie

En Ligue 2, le VAR n'est pas encore utilisé. Ce n'est pas le cas du championnat de Ligue 1, où celui-ci est instauré depuis la saison 2018-2019. Lors du match de play-offs face à Rodez, l'arbitre pouvait déjà faire appel à cette technologie. Ce sera également le cas ce mardi et ce vendredi, où cette technologie pourrait jouer un rôle déterminant en cas d'hésitation du corps arbitral.

Enfin pour conclure, les deux équipes peuvent avoir un groupe de 20 joueurs contre 18 en Ligue 2. Deux joueurs supplémentaires donc, une option qui doit servir.