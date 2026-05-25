Ce mardi soir à 20h45, l’ASSE va défier Nice, qui a terminé à la seizième place en Ligue 1 cette saison. Les Verts doivent gagner pour prendre une option dans cette double confrontation qui pourrait leur faire retrouver l’élite. Avant la rencontre, Philippe Montanier a fait le point sur son effectif en conférence de presse.

Avec onze jours de repos depuis la victoire face à Rodez, le staff espère avoir des joueurs plus frais physiquement que leur adversaire. Les Aiglons, qui ont joué en finale de la Coupe de France, vendredi face à Lens, ont eu beaucoup moins de temps pour récupérer. Un fait qui pourrait permettre à l’ASSE de pouvoir compter sur des joueurs plus frais physiquement.

Un retour majeur pour Montanier

Suspendu face à Rodez, Augustine Boakye est de retour pour cette double confrontation décisive. Philippe Montanier récupère l’un des hommes forts de son effectif au meilleur des moments.

L'ASSE retrouve sa pièce maitresse pour les barrages

Sorti après une heure de jeu pour la seconde fois de suite, Julien Le Cardinal semblait montrer quelques signes de fatigue physique après son retour de blessure. Le défenseur a eu onze jours pour récupérer. Un facteur qui pouvait lui permettre de recharger davantage les batteries.

Le staff de l’ASSE espérait également un retour d’un joueur d’expérience. Blessé depuis plusieurs mois, Florian Tardieu s’est à nouveau entraîné avec le groupe ces derniers jours. L’ancien Troyen espère avoir quelques minutes sur la double confrontation avant de, sauf surprise, faire ses adieux au club du Forez.

ASSE : Un retour important se profile chez les Verts

Les Verts devront cependant faire sans plusieurs joueurs pour ce barrage. Nadir El Jamali est en rééducation et ne sera pas de retour avant la saison prochaine. Mahmoud Jaber et Paul Eymard ont été opérés de leurs blessures respectives en avril et espèrent revenir d’ici le début du prochain exercice. Chico Lamba est aussi concerné par une blessure qui a acté la fin de sa saison.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “ "Ben Old est touché aux ischios et est incertain. On décidera demain après un ultime réveil musculaire. Djylian N’Guessan est forfait. Florian Tardieu est de retour et c’est une bonne nouvelle, même si l’on sait qu’il ne pourra pas jouer un match entier. Concernant les autres internationaux, des discussions sont en cours pour qu'on puisse compter sur eux pour ces deux matchs importants calés sur une date FIFA. On est dans l'attente, mais on s'adapte."