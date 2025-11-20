Dans un Chaudron qui attendra beaucoup des Verts, l’ASSE retrouve un visage familier : Cazim Suljic, formé dans le Forez, revient pour la première fois en pro à Geoffroy-Guichard… mais cette fois pour tenter de faire tomber les Verts.

Le public stéphanois verra samedi un joueur qu’il connaît bien... ou presque. Cazim Suljic, né à Saint-Priest-en-Jarez, a passé douze ans à l’ASSE, de l’école de foot au groupe pro, et retrouve Geoffroy-Guichard dans un rôle qu’il n’a jamais imaginé : celui d’un adversaire.

Le milieu de terrain de 29 ans n’a jamais eu l’occasion de jouer en pro au Chaudron malgré trois présences sur le banc à l’époque de la Ligue 1 et de l’Europe. Ramasseur de balles, porteur de drapeaux, enfant d’entrée protocolaire : il a tout vécu autour de la pelouse… jamais dessus.

Son départ en 2016 l’a mené à Evian, puis en Italie et en Slovénie, avant un retour en France sous les couleurs de Nancy. Le hasard du calendrier et la relégation de l’ASSE ont rendu possible ce retour particulier, chargé d’émotion pour lui et ses proches, toujours installés dans la région stéphanoise. Mais dans un match où les Verts doivent confirmer leur place sur le podium, son histoire reste un élément secondaire.

Suljic : Un joueur attaché au Forez mais déterminé à faire douter l’ASSE

Suljic l’assume : l’ASSE reste son club de cœur. Il connaît encore les chants du Chaudron et suit de près l’actualité des Verts. Mais samedi, il se veut clair : il se sent « 100 % Nancéien » comme il l'évoque dans L'Est Républicain.

Nancy traverse une période difficile et cherche un déclic. Selon lui, Geoffroy-Guichard peut en offrir un, si son équipe parvient à jouer sur la pression ressentie par les Verts à domicile. « Saint-Etienne aura la pression à domicile. Il faudra essayer de se servir du contexte pour faire douter les Stéphanois. C’est vrai qu’on traverse une période difficile en championnat, mais ce match peut justement être l’occasion de reprendre beaucoup de confiance, ça peut constituer un déclic pour l’équipe. » Un discours qui existe dans tous les vestiaires de Ligue 2… mais qui rappelle surtout que chaque adversaire vient dans le Chaudron avec la même idée : transformer l’attente du public stéphanois en arme.

Physiquement remis d’une rupture des croisés subie à son arrivée à l’ASNL, Suljic retrouve du rythme et pourrait être titularisé. Pour l’ASSE, cela signifie un profil énergique, propre techniquement, motivé comme rarement. Exactement le genre de joueur que les Verts doivent éteindre rapidement pour ne pas donner d’espoir à un Nancy qui joue sa survie.

Le Chaudron veut une réponse, pas une histoire sentimentale

Pour Saint-Étienne, ce match reste une étape importante avant la trêve. Geoffroy-Guichard n’attend pas une histoire romantique. Il attend de la rigueur, de l’intensité et un match maîtrisé.

Ce que représente Suljic pour le Forez ne doit pas détourner les Verts de l’enjeu : tenir leur place dans le trio, repousser la pression nancéienne et assumer leur statut.

Le retour d’un enfant du club reste anecdotique pour les tribunes qui attendent avant tout une victoire probante. Elle le serait au détriment de Suljic qui, de son côté, prendrait un revers avec philosophie, en sachant qu'un bout de cœur Vert bas encore en lui...