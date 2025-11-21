Après la trêve internationale marquée par leur entrée en lice en Coupe de France, les clubs de Ligue 2 retrouvent le championnat ce week-end. Ce vendredi soir, la 15ᵉ journée a débuté ce vendredi soir à 20 h avec cinq rencontres au programme. En attendant le match de l’ASSE face à Nancy, demain soir dans le Chaudron, Troyes avait notamment l’occasion de reprendre sa marche en avant.

Éliminé face à Dunkerque en Coupe de France, Boulogne voulait gagner afin de revenir provisoirement sur Nancy, prochain adversaire de l’ASSE, ce samedi. Les nordistes n'avaient plus gagné depuis le 3 octobre et recevaient Grenoble, qui semble enfin avoir lancé sa saison. Victoire 3-1 pour les nordistes. Trois points précieux et mérités ce soir.

Pour sa première sur le banc bastiais, Reginald Ray espérait de meilleurs débuts. Nouvelle défaite pour Bastia. La neuvième de la saison. Le Sporting s'enlise et la situation se complique avec seulement 7 points au compteurs.

Pau rentre dans le rang

Relégués à la 5ᵉ place après une série de cinq matchs sans victoire, marquées par de lourdes défaites face à Dunkerque et à Saint-Etienne, Pau espérait rester au contact du wagon de tête. Les hommes de Nicolas Usaï recevaient Le Mans, invaincu depuis plus de 2 mois en Ligue 2. Alors qu'ils menaient, Pau s'est fait retourner. Défaite 1-2 à la maison. À noter la bourde du gardien palois.

Après un début de saison délicat, Dunkerque va mieux. Le prochain adversaire de l’ASSE en Ligue 2 se rendait à Rodez. Les nordistes n'ont pu ramener plus que le point du nul.

Invaincus à domicile depuis le début de la saison, les troyens ont chuté face à l’ASSE au Stade de l’Aube. Cette défaite a permis aux concurrents de l’ESTAC et surtout aux Verts de rester au contact. À Laval, Troyes avait l’occasion de reprendre sa marche en avant et de conserver sa place de leader. Non sans mal, l'ESTAC a assuré l'essentiel et s'est imposé grâce à la réalisation de Martin Adeline. Troyes compte un match de plus et cinq point d'avance sur les Verts. L'ASSE sait ce qui lui reste à faire face à Nancy.

Résultats du multiplex

Annecy 1 - 0 Bastia 🔴 (carton rouge Bastia)

Pau 1 - 2 Le Mans

Rodez 1 - 1 Dunkerque

Laval 0 - 1 Troyes

Boulogne-sur-Mer 3 - 1 Grenoble

Classement de Ligue 2 à jour

Troyes – 15 matchs – 31 pts Red Star – 14 matchs – 27 pts Saint-Étienne – 14 matchs – 26 pts Montpellier – 14 matchs – 24 pts Le Mans – 15 matchs – 24 pts Pau – 15 matchs – 23 pts Reims – 14 matchs – 22 pts Dunkerque – 15 matchs – 21 pts Guingamp – 14 matchs – 20 pts Annecy – 15 matchs – 19 pts Grenoble – 15 matchs – 17 pts Clermont – 14 matchs – 17 pts Rodez – 15 matchs – 17 pts Amiens – 14 matchs – 15 pts Nancy – 14 matchs – 15 pts Boulogne-sur-Mer – 15 matchs – 15 pts Laval – 14 matchs – 14 pts Bastia – 14 matchs – 7 pts

Trois rendez-vous à venir