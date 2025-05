Désormais relégué en Ligue 2, Saint-Étienne devra redoubler d’efforts pour quitter l’antichambre du football français et retrouver l’élite. Une mission loin d’être facile, comme en témoigne le parcours de Clermont. Ce dernier affrontait Boulogne ce dimanche à 17h lors du match retour des barrages de Ligue 2 BKT.

Opposé à Boulogne-sur-Mer, Clermont s’est imposé 3-1 à l’issue d’une rencontre disputée. Les locaux ont ouvert la marque à la 23e minute grâce à Epailly, qui a conclu dans le but vide après un centre bien ajusté. Mais Clermont n’a pas tardé à réagir : Ousmane Diop a égalisé à la 31e minute sur une belle action collective.

En seconde période, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, mais c’est finalement Clermont qui a pris l’avantage. À la 79e minute, Yohan Koré a donné l’avantage aux siens d’une tête sur corner, avant que Diedhiou ne vienne sceller la victoire en inscrivant le troisième but. Malgré quelques offensives en fin de match, Boulogne n’est pas parvenu à réduire l’écart.

Ce succès à l’extérieur place Clermont en position favorable avant le match retour, qui se jouera devant son public.

Clermont veut rester en Ligue 2

Le coup d'envoi a été donné à 17h00 au Stade Gabriel-Montpied. Au cours du premier acte, la partie est plutôt équilibrée. Ce sont même les visiteurs qui se créent le plus d'occasions. À l'entame de la seconde mi-temps, les auvergnats comptent toujours une avance confortable de deux buts. Cependant, Boulogne est loin d'être résigné. La défense clermontoise est de plus en plus fébrile est fini par craquer à la 55ème minute de jeu. Teddy Averlant est laissé seul dans la surface de réparation, sur un centre il reprend le ballon au second poteau. 1-0 pour Boulogne qui revient à un but seulement de Clermont. Boulogne prend peu à peu confiance et les situations se multiplient.

Et le match s'emballe

À la 70 ème minute de jeu, un magnifique coup-franc tiré par Boulogne termine sur la barre transversale. Seul dans la surface de réparation, Jean Vercruysse reprend le ballon ! 2-0 et 3-3 sur l'ensemble des deux rencontres. Mais, le match s'emballe, Clermont réagit. Deux minutes plus tard, Famara Diedhiou marque de la tête et permet pour l'instant à Clermont de rester en Ligue 2. Jusqu'à la fin du temps réglementaire, les auvergnats tiennent bon. Même s'ils se sont inclinés 2-1 lors de ce match retour, ils évolueront bien en Ligue 2 la saison prochaine. Ils retrouveront donc l'ASSE.