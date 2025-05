La Commission fédérale de l’arbitrage a tranché ! Le classement des arbitres fédéraux pour la saison 2024-2025 a été publié, entraînant plusieurs mouvements entre les niveaux de compétition. Voici le point complet sur les arbitres qui officieront en Ligue 1, Ligue 2 et National la saison prochaine.

Comme chaque fin de saison, la Commission fédérale de l’arbitrage a opéré ses choix sur la base des performances et évaluations. Si les grands noms de l’arbitrage français sont reconduits dans l’élite, Benoit Bastien est officiellement le meilleur arbitre français désigné par la FFF, succédant à François Letexier qui a été au coeur de nombreuses polémiques cette saison.

Benoît Bastien, 42 ans, a officié lors d'une rencontre de l'ASSE cette saison, c'était lors du déplacement des Verts à Strasbourg en toute fin de saison. Saint-Etienne s'était incliné 3-1.

Sur la deuxième marche du podium des arbitres, on retrouve Jérôme Brisard, 39 ans, qui a arbitré l'ASSE à 3 reprises cette saison face à Marseille (0-2), Nice (1-3) et Monaco (1-3). Des matchs qui se sont à chaque fois tenus à domicile et qui se sont soldés à chaque fois par des défaites.

Enfin, sur la dernière marche du podium, Clément Turpin qui a croisé le chemin de l'ASSE à deux reprises cette saison à Monaco (1-0) et au Havre (1-1).

Du côté des mauvais élèves, on retrouve Gaël Angoula et Benoît Millot respectivement 17 et 18èmes, mais surtout Florent Batta, 19ème et dernier qui est rétrogradé en 2ème division. Les Verts le retrouveront donc au sifflet la saison prochaine.

Classement des arbitres de Ligue 1, saison 24/25

Benoît Bastien (1 match de l'ASSE arbitré : 1 défaite) Jérôme Brisard (3 matchs : 3 défaites) Clément Turpin (2 matchs : 1 nul et 1 défaite) Willy Delajod (1 match : 1 défaite) François Letexier (3 matchs : 3 victoires) Jérémie Pignard Éric Wattellier (3 matchs : 2 victoires ; 1 défaite) Thomas Léonard (3 matchs : 3 défaites) Jérémy Stinat (2 matchs tcc : 2 défaites) Stéphanie Frappart (1 match : 1 victoire) Mathieu Vernice (2 matchs : 1 victoire ; 1 défaite) Marc Bollengier (3 matchs : 1 nul ; 2 défaites) Abdelatif Kherradji (3 matchs : 2 nuls ; 1 défaite) Hakim Ben El Hadj Romain Lissorgue (2 matchs : 2 défaites) Bastien Dechépy (1 match : 1 nul) Gaël Angoula (1 match : 1 défaite) Benoît Millot (1 match : 1 défaite) Florent Batta (3 matchs : 1 victoire ; 1 nul ; 1 défaite), RELEGUE EN DEUXIEME DIVISION

Source : Fédération Française de Football