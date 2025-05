Longtemps en course avec le Havre, l'ASSE s'est finalement incliné dans le sprint final. Présent en conférence de presse, Jean-Michel Roussier s'est présenté devant la presse en compagnie de Mathieu Bodmer. Le Président du HAC est revenu sur la course au maintien. Il met en avant Didier Digard et sa décision de le maintenir en poste contrairement à ses concurrents d'ont l'AS Saint-Etienne qui a opté pour changer d'entraîneur.

Jean-Michel Roussier (Président du HAC) : "Il y a plein d'éléments de satisfaction. Pour moi, le principal élément de satisfaction, c'est la confiance qu'on a maintenue à Didier Digard. Je n'oublierai jamais, le match contre Toulouse, où on a touché le fond. Le club a touché le fond, où tout au moins tout ce qui était autour du club a touché le fond. Je n'oublierai jamais les propos qui ont été tenus à l'issue de ce match, notamment par certains d'entre vous (la presse) sur Didier Digard. Il y a eu des mots que vous retrouverez dans vos papiers. Pour moi, l'avoir maintenu est la plus grosse satisfaction."

Le Havre tacle l'ASSE

Jean-Michel Roussier (Président du HAC) : "Puis j'en veux pour preuve le fait que les trois clubs (Reims, ASSE, MHSC) qui sont derrière nous, eux, ont changé de coach. Nous, on a tenu sans le faire. Et a raison. Une totale raison. S'il faut mettre un point de regret sur cette saison, c'est le délit de sale gueule dont Didier a fait l'objet. C'était inacceptable et que je considère toujours comme inacceptable aujourd'hui, malgré le plaisir de ce maintien."

Des mois encore compliqués pour le HAC

Jean-Michel Roussier (Président du HAC) : "Le bloc droit télé représentait 18-19 millions environ l'année dernière. Cette année, il sera à l'atterrissage de 8-9 millions. Et il ne pourra pas dépasser 5 millions l'année prochaine. J'ai eu la semaine dernière des échanges avec la DNCG, suite au courrier qu'on avait reçu. C'est exclu qu'on mette zéro dans notre liasse. On a proposé chiffre qui a priori a été validé. Donc, vous vous rendez compte de l'écart ? On est passé de 18,5 à 8,5 puis à 5. On n'est sûr de rien. 5, c'est le chiffre qu'a priori la DNCG accepte, sans qu'on ait à apporter des garanties. Il est évident qu'il y a beaucoup de garanties qu'on va devoir donner."