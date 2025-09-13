Le Stade Gabriel-Montpied a accueilli ce samedi soir la rencontre entre Clermont Foot et l’ASSE, dans le cadre de la 5ᵉ journée de Ligue 2. Une opposition qui a permis aux Verts de l'emporter par 2 buts à 1. Dès le coup de sifflet final, plusieurs joueurs des deux équipes ont livré leurs impressions à chaud, au micro de beIN Sports.

Amine Saïd (Clermont Foot) : « On arrive à mener à la pause et on se dit alors qu’il faut continuer à jouer les coups à fond, comme en première période. Mais derrière, on concède . des buts, souvent sur des pertes de balle évitables. C’est dommage, parce qu’on avait fait le plus dur avant la mi-temps.

En seconde période, Saint-Étienne a eu beaucoup le ballon et on a dépensé énormément d’énergie à courir derrière. On aurait dû mieux l’utiliser quand on l’avait haut, être plus précis et plus lucides dans ces moments-là.

Malgré tout, ça montre qu’on a de la qualité. On a été capables de bousculer une équipe qui est leader ce soir en Ligue 2. On savait qu’en gagnant, on pouvait passer devant eux, qu’il y avait un vrai coup à jouer. C’est frustrant de ne pas avoir su saisir cette opportunité. »

Stassin '(ASSE) : "Moi, je donne tout pour le club"

Lucas Stassin (AS Saint-Étienne) : « Beaucoup de joie ce soir, marquer et contribuer à cette victoire, c’est toujours spécial. C’est une victoire très importante pour l’équipe, dans un championnat où chaque match est un vrai combat. On sait que la Ligue 2 est difficile, rien n’est jamais acquis, et il faut aller chercher les trois points à chaque rencontre.

Si on veut atteindre notre objectif et jouer la montée, on doit garder cette mentalité, comme on l’a montré en deuxième mi-temps. Moi, je donne tout pour le club, à chaque match. Aujourd’hui, j’ai pu aider avec un but, mais la semaine prochaine, ce sera peut-être par mes courses ou mon pressing. L’essentiel, c’est de toujours apporter quelque chose pour l’équipe. »

Bernauer (ASSE) : "Ce n’était pas un match très plaisant à regarder"

Maxime Bernauer (AS Saint-Étienne) : « C’était un match important à gagner, même si dans le contenu, ce n’était clairement pas notre meilleur. On a eu beaucoup de mal en première période, ils nous ont gênés et on n’arrivait pas à développer notre football habituel. Mais on savait que ça pouvait être compliqué, surtout à l’extérieur. L’essentiel, c’était de rester solides et de marquer rapidement en deuxième mi-temps pour les faire douter. On a su le faire et, au final, on prend trois points très précieux.

Ce n’était pas un match très plaisant à regarder, ni à jouer d’ailleurs, mais dans une saison longue comme celle de Ligue 2, il faut savoir gagner aussi ce genre de rencontres. Ces points compteront. On est seuls en tête ce soir, et mentalement, ça fait du bien. Après, on doit rester lucides : il y a eu beaucoup de choses moyennes dans notre prestation. On en est conscients et on doit continuer à travailler.

On sait qu’on est capables de faire mieux. Le coach nous transmet son style de jeu depuis plus d’un an, et on l’a déjà prouvé cette saison, on peut produire du beau football. Le club a aussi recruté pour aller dans ce sens. Mais il y aura des matchs compliqués, face à des équipes comme celle de ce soir, qui ne nous laissent pas jouer. Clermont était invaincu, nous aussi, et on avait à cœur de rester leaders.

Au final, on a su trouver les ressources pour l’emporter. Le plus important, c’est de partager ça avec nos supporters. Ils sont toujours présents, incroyables, et ces moments de communion effacent la difficulté du match. Ce soir, c’est beaucoup d’émotion et de fierté. »