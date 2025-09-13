Le Stade Gabriel-Montpied a accueilli ce samedi soir la rencontre entre Clermont Foot et l’ASSE pour le compte de la 5ᵉ journée de Ligue 2. Un duel très attendu entre deux équipes ambitieuses de ce début de saison. Score final : 2-1 pour des Verts qui prennent la tête de la Ligue 2. Au coup de sifflet final, Horneland et Proment ont livré leurs premières impressions, au micro de beIN Sports.

Grégory Proment (Clermont Foot) : « Je ressors un peu frustré ce soir, parce que je trouve qu’on a fait beaucoup de bonnes choses. Je suis très fier de mon équipe, très fier de mes joueurs. On affrontait une très grande équipe, probablement l’épouvantail de cette Ligue 2. On sait qu’en face il y a des joueurs d’un standing énorme – vous citez Stassin, mais à ce niveau-là, en Ligue 2, on n’en croise pas beaucoup.

Ce qui m’embête, ce sont les buts qu’on prend. Ils viennent de nos propres erreurs, de passes ratées, de pertes de balles évitables. J’aurais préféré concéder sur des phases où l'ASSE nous met vraiment en difficulté plutôt que de leur offrir ces situations. Mais malgré ça, on a su pousser, on a su amener des centres et créer plus de danger que d’habitude dans leur surface.

Je suis déçu pour les joueurs et pour le public, parce qu’il y avait un vrai coup à jouer. On avait fait le plus dur en première période. Mais je retiens le positif : les garçons ont joué avec le cœur, avec solidarité, avec l’envie de bousculer le leader. Et je crois qu’on l’a fait par séquences. »

« Il faut aussi replacer ce match dans l’histoire récente du club. La saison dernière, on s’est sauvé de justesse. Forcément, dans les têtes, il y a parfois encore cette crainte de replonger. Mais je leur ai dit dans le vestiaire : il faut s’appuyer sur le positif, et ce soir, il y en a beaucoup. Les joueurs sont déçus, bien sûr, mais pas abattus. Je pense au contraire que ce match peut nous servir de base pour avancer.

Maintenant, il y a des choses à corriger. Trop de pertes de balle simples, des mauvais choix dans les 30 derniers mètres. Je pense à cette action en fin de match où si le ballon part au deuxième poteau, c’est une énorme occasion. C’est une question d’expérience, de lucidité, mais ça viendra. On a beaucoup de jeunes dans l’équipe et ils répondent déjà présent. On ne peut pas leur demander d’être au niveau d’un Stassin, mais ils progressent et ça me rend optimiste.

Ce soir, je retiens surtout qu’on a montré notre qualité et qu’on a été capables de mettre en difficulté la meilleure équipe du championnat. C’est une base solide pour la suite. »

Eirik Horneland (AS Saint-Étienne) : « Je suis très satisfait du résultat, surtout dans un match aussi compliqué à l’extérieur. Honnêtement, je pense que c’est notre moins bonne prestation depuis le début de saison. On a manqué de connexions entre les joueurs, le jeu était décousu, et ça a rendu les choses difficiles. Mais au final, c’est une victoire très importante, parce que dans cette Ligue 2, ce sont aussi ces matchs-là qu’il faut savoir gagner.

Concernant Stassin, je savais qu’il avait vécu une semaine particulière avec toutes les discussions autour de son transfert. Malgré cela, il a su rester concentré et apporter ce qu’il fallait. Il n’était pas prêt physiquement pour jouer 90 minutes, tout comme Duffus, car ils n’avaient pas beaucoup travaillé ces derniers jours. C’était une donnée importante à gérer, avec un effectif réduit. On est encore une équipe fragile, on l’a vu l’an passé avec beaucoup de matchs perdus. Mon espoir, c’est de retrouver rapidement un groupe au complet et de pouvoir travailler quotidiennement dans de meilleures conditions. »

« On a dû faire avec de nombreuses contraintes. Ben Old n’est rentré d’Australie que mardi, il a manqué une séance clé. Davitashvili s’est blessé hier. Ajoutez à cela la fatigue liée aux voyages et aux absences, et il a fallu s’adapter. Le remplacement de certains joueurs était déjà prévu avant la rencontre. Dans ce contexte, je trouve qu’Igor Miladinovic a fait une bonne entrée, et Stassin aussi, évidemment, avec ce but qui nous offre la victoire.

Ce succès doit servir de point d’appui. À partir d’ici, on doit construire et améliorer nos performances semaine après semaine. Le prochain rendez-vous, c’est la réception de Reims. Ce sera un vrai choc de cette Ligue 2 et, j’espère, l’occasion de confirmer notre solidité devant nos supporters. » dixit Horneland.