Toujours invaincue mais désormais dauphine du Red Star, l’ASSE se déplace ce samedi soir à Clermont pour tenter de retrouver la première place de Ligue 2. Coup d’envoi à 20h.

Après un nul frustrant face à Grenoble (1-1) avant la trêve internationale, les Verts abordent ce déplacement à Clermont avec une pression supplémentaire. Le Red Star, vainqueur vendredi soir à Pau (0-3), a provisoirement pris les commandes du championnat. Résultat : pour retrouver leur trône, les Stéphanois devront s’imposer en Auvergne.

Toujours invaincus depuis le début de saison, les hommes d’Olivier Dall’Oglio montrent une régularité impressionnante, mais savent qu’un nouveau partage des points pourrait coûter cher. Face à une équipe clermontoise solide à domicile, l’ASSE devra afficher son meilleur visage pour espérer repartir avec les trois points.

Clermont-ASSE : sur quelle chaîne suivre le match ?

Comme depuis le coup d’envoi de la saison, l’affiche principale de Ligue 2 se disputera le samedi soir à 20h. Les supporters stéphanois pourront suivre la rencontre en direct sur BeIN Sports 1, diffuseur exclusif de l’événement. Le coup d’envoi sera donné au stade Gabriel-Montpied, où l’ambiance promet d’être électrique.

Cette programmation devient une habitude : les Verts, club le plus populaire de Ligue 2, héritent régulièrement de la case prime-time. De quoi offrir une belle exposition nationale aux joueurs et à leurs ambitions de montée.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Ce choc de haut de tableau ne sera pas seulement un test pour les Stéphanois, mais aussi une opportunité de réaffirmer leur statut de favori à la montée. Les supporters, eux, espèrent voir leurs protégés renouer avec la victoire après deux matchs nuls consécutifs.

Le scénario est simple : une victoire à Clermont, et l’ASSE reprendra la première place du championnat. Un résultat nul ou une défaite, et le Red Star pourrait creuser un premier écart. Autant dire que l’enjeu est de taille pour les Verts.

📺 Clermont Foot – ASSE, samedi 20h, en direct sur BeIN Sports 1 : le rendez-vous est pris.