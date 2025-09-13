Le début de saison est difficile du côté de l'Etrat en terme de résultats pour la formation stéphanoise. Malgré deux défaites en ouverture (contre Nice 2-0 et Colomiers 3-2), l'ASSE a arraché ses premiers points contre l'Olympique Rovenain (2-2). Il fallait confirmer le point pris ce samedi. Résumé de la rencontre jouée contre Toulouse à 11h.

Fredéric Dugand s'est montré positif à l'issue du match contre l'Olympique Rovenain de la semaine dernière : "On signe un match cohérent et intéressant, avec une équipe qui commence à prendre le niveau et l’exigence de ce Championnat U19 National, Le bilan comptable ne nous satisfait pas, mais nous le sommes dans le caractère que les joueurs ont montré. L’équipe gagne en maturité, elle apprend. Ce point est mérité vu l’investissement. Le ressenti du staff est de voir une équipe avancer. La progression est indéniable sur les trois premières rencontres, dans l’utilisation du ballon, dans le football plus mature et plus réfléchi que l’on propose."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet, Teillol, Jolivet, Mnemoi, Kasia Nkondo, N. Mouton, Vibert, Ait Amer, Konte, Moulin, Aini.

Résumé de la rencontre

Le match est disputé mais peu d'occasions sortent de ce premier acte après un temps fort toulousain, ce sont finalement les Verts qui accélèrent en fin de première période. Malheureusement, les coéquipiers de Nathan Kasia ne parviennent pas à convertir leurs opportunités. 0-0, c'est le score à la fin du premier acte.

En seconde période, le match offre sensiblement le même genre de scénario. À ce jeu, l'ASSE va ouvrir le score par son buteur maison. C'est sur penalty que Rayan Ait-Amer va tromper la vigilance du gardien après avoir obtenu le penalty. Il permet aux stéphanois de passer devant. 1-0, c'est le score final pour les Verts qui s'offrent leur première victoire de la saison !

La semaine prochaine, les Verts sont exempts et ne joueront donc pas à la suite du retrait de l'AC Ajaccio du championnat.

Crédit photo : asse.fr