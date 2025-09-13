Avant d’affronter Clermont, Eirik Horneland a pris la parole en conférence de presse. L’ASSE entend défendre sa première place et vise à poursuivre sa série d’invincibilité en engrangeant de précieux points. Voici ses propos.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Je m'attends à un match difficile contre Clermont. Ils n'ont encaissé que trois buts sur les quatre premiers matchs. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience avec des joueurs qui sont expérimentés, qui aiment avoir le ballon. La saison dernière, ils s'en sont sortis de manière un peu difficile et on sent qu'ils ont envie de prendre cette revanche contre eux-mêmes. Je m'attends à trouver une équipe très compétitive."

L'ASSE va devoir monter le curseur

Les Verts affronteront deux équipes taillées pour venir chercher le top 5 cette saison. Après un déplacement compliqué à Clermont, l'ASSE recevra le Stade de Reims, autre relégué de Ligue 1.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Les deux prochains matchs seront des vrais tests, mais les premiers l'étaient aussi. On a vu les difficultés qu'on a eues contre Laval. Rodez a montré beaucoup de bonnes intentions. Boulogne nous a posé vraiment des problèmes et Grenoble également. On sent aussi que toutes les équipes qu'on rencontre donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes contre nous. Il faut qu'on continue à avoir le ballon, à essayer d'être le plus dangereux possible. Nous devons aussi bien travailler lorsque nous n’avons pas le ballon.

Quand on voit la rencontre contre Grenoble, il a suffi d'une petite faute de concentration, d'un centre et puis cette tête qui nous a fait concéder le nul alors qu'on avait plutôt le match en main. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit être plus attentive. On doit aussi marquer plus de buts pour être plus tranquille."