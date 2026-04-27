Même dans la défaite, Geoffroy-Guichard a vibré. Et ce samedi soir, au moment de clore la retransmission du match ASSE-Troyes sur beIN Sports, Clément Grèzes a choisi de ne pas se contenter d'un au revoir banal. Le commentateur principal des matchs des Verts en Ligue 2 a adressé un message direct au gouvernement pour défendre les deux groupes ultras stéphanois visés par une procédure de dissolution.

Un message en clôture d'émission par Clément Grèzes

La soirée avait été douloureuse sportivement, 0-3 à domicile, Troyes promu, les Verts renvoyés à leurs doutes. Mais dans les dernières secondes de la retranscription, Clément Grèzes, aux côtés de Robert Malm sur beIN Sports, a choisi de terminer sur autre chose que le foot.

Un message direct, adressé aux ministres concernés par la procédure de dissolution visant les Magic Fans et les Green Angels : « Un dernier mot pour finir : Messieurs les ministres, ne dissolvez pas le Chaudron parce que cette passion-là, elle n'a pas de prix. C'est la meilleure publicité pour le football et pour le supportérisme. Ça a été exceptionnel ce soir et ça le sera la semaine prochaine à Rodez, à Paul-Lignon grâce aux Stéphanois mais aussi grâce aux Ruthénois et à tous les supporters qui font vivre notre sport. »

Un soutien qui vient d'où on ne l'attend pas forcément

Clément Grèzes n'est pas un ultra. Ce n'est pas un membre des Magic Fans ni des Green Angels. C'est un commentateur professionnel, la voix officielle de la Ligue 2 sur beIN Sports pour les matchs stéphanois. Et c'est précisément pour ça que son intervention résonne.

Prendre la parole en direct pour demander explicitement au ministre de l'Intérieur de ne pas dissoudre les deux principaux groupes de supporters de l'ASSE, ce n'est pas anodin. Un commentateur qui sort de sa neutralité habituelle pour défendre ce qu'il a vu chaque semaine depuis le début de la saison : un Chaudron en fusion, une passion qui déborde du cadre du simple football.

Le contexte : une procédure qui mobilise bien au-delà de Saint-Étienne

Les Magic Fans et les Green Angels sont visés depuis plusieurs semaines par une nouvelle procédure de dissolution administrative. Une menace qui a suscité une vague de soutiens bien au-delà du monde stéphanois, joueurs, anciens du club, personnalités, tribunes de l'europe entière et désormais commentateurs de télévision.

Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, malgré la déroute face à Troyes, le Chaudron n'a pas faibli. Les tribunes ont porté les Verts du début à la fin, dans une atmosphère qui a marqué Clément Grèzes au point de le pousser à ces mots en conclusion d'émission.

« Cette passion-là, elle n'a pas de prix. » Difficile de trouver meilleur résumé de ce que représentent ces groupes ultras pour le football français et pour Saint-Étienne en particulier.

La semaine prochaine, à Rodez, les supporters stéphanois seront encore là. Comme toujours.

💚 Le mot de la fin de cette soirée de merde offert par l'immense Clément Grèzes : « Messieurs les ministres ne dissolvez pas le Chaudron. »pic.twitter.com/90cay4qxIl — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) April 25, 2026

Source : BeIN Sport