La nouvelle est tombée comme un coup de massue dans le vestiaire stéphanois. Zuriko Davitashvili, touché à la cheville, est incertain pour les deux dernières journées de Ligue 2. Le Géorgien est le moteur offensif de Saint-Étienne depuis le début de saison. Les data Data'Scout permettent de mesurer exactement ce que sa perte représenterait — au pire moment possible dans la course à la montée directe.

Le meilleur ailier buteur de Ligue 2

Les chiffres posent le débat d'entrée. Zuriko Davitashvili est classé #1 en Ligue 2 dans la catégorie ailier buteur par Data'Scout, avec un indice de performance de 62. Il pointe également #2 en ailier intérieur et #4 en ailier de profondeur. Sur 27 matchs cette saison, le Géorgien de 25 ans a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives. Soit une participation directe à un but toutes les 1,8 rencontre environ. Dans une équipe qui compte sur sa production offensive pour exister en Ligue 2, c'est une stat vitale.

Un profil très précieux pour l'ASSE dont la présence sur le terrain n'a pas de prix dans ce sprint final.

Le radar technique : un finisseur hors-norme pour la L2

La pizza Data'Scout de Davitashvili sur le plan technique est explicite. 98/100 en buts — le score le plus élevé de tout le radar. 95 en buts minus xG — il marque au-delà de ce que les expected goals lui prédisent. Il est donc plus efficace que ce que les statistiques d'opportunités anticipent. 96 en centres réussis. 86 en courses progressives. 80 en passes vers la surface. 76 en passes décisives.

Ces chiffres dressent le portrait d'un joueur qui n'attend pas les occasions — il les provoque, les crée, et les convertit mieux que n'importe qui en Ligue 2. Sa capacité à marquer au-delà de ses xG est particulièrement précieuse dans les matchs serrés, ceux où une équipe doit trouver le but sur peu d'opportunités. Exactement le type de matchs qui attend l'ASSE à Rodez et contre Amiens.

Ses limites existent — 28 en dribbles réussis, 34 en duels offensifs gagnés, du déchet dans le tiers adverse — mais elles sont largement compensées par son efficacité devant le but. Davitashvili n'est pas un technicien de dribbles, c'est un finisseur.

Le profil physique : des zones oranges qui interrogent

Le radar physique est plus contrasté. Davitashvili n'est pas un athlète de pointe — ses scores en accélérations brusques (46) et légères (46), en vitesse max (44) et en distance en sprint (62) le placent dans la moyenne du championnat. Ce n'est pas un sprinter, pas un joueur de rupture verticale pure.

Mais il compense par son activité : 68 en sprints, 62 en courses à haute intensité, 58 en distance à haute intensité.

ASSE : Ce que sa perte changerait concrètement

Sans Davitashvili, l'ASSE perd son meilleur ailier, son joueur le plus décisif statistiquement, et sa principale menace dans les 20 derniers mètres. Dans un contexte où chaque but compte double — à Rodez contre une équipe en feu sur 18 matchs sans défaite, et contre Amiens qui jouera pour l'honneur — son absence serait bien plus qu'un manque. Ce serait un handicap majeur.

Saint-Étienne a besoin de gagner ses deux derniers matchs. Avec Davitashvili, c'est difficile. Sans lui, ça devient vraiment compliqué.

Source : DataScout