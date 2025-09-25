Ancien entraîneur de l’ASSE, Claude Puel a partagé sa vision de la gestion des jeunes joueurs en Ligue 1. Entre exigence et protection, l’ex-coach stéphanois rappelle une philosophie qu’il a appliquée tout au long de sa carrière.

Claude Puel n’a jamais hésité à faire confiance à la jeunesse. À son actif, des noms qui ont marqué la Ligue 1 et l’Europe : Eden Hazard, Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy, Neal Maupay, Alexandre Lacazette ou encore Clément Grenier.

« Partout, j’ai lancé beaucoup de jeunes joueurs »

« C’était mon rôle de lancer des jeunes, car cela offrait des perspectives accrues au club, en termes d’identité, de qualité et sur le plan financier », explique-t-il.

Même à Lyon, où l’exigence de résultats était maximale, l’ancien entraîneur de l’ASSE a intégré pas moins de sept joueurs issus du centre de formation dans le groupe professionnel. Mais il précise : « Jamais au détriment de la qualité du collectif », soulignant l’importance de l’équilibre entre progression individuelle et performances immédiates.

À l’ASSE, une philosophie assumée

Arrivé dans le Forez en 2019, Claude Puel a poursuivi cette ligne directrice. Lucas Gourna, Wesley Fofana, Charles Abi, Aïmen Moueffek ou encore Mahdi Camara ont été propulsés sur le devant de la scène sous son mandat.

Pour autant, tous n’ont pas connu la même trajectoire. Certains, comme Fofana, ont rapidement explosé et quitté le club, tandis que d’autres, à l’image d’Adil Aouchiche, n’ont pas confirmé les attentes. Un contexte difficile, marqué par les tensions sportives et institutionnelles, n’a pas facilité l’éclosion des pépites.

« Être directif tout en les protégeant »

Pour Claude Puel, lancer un jeune joueur ne se limite pas à lui offrir du temps de jeu. « Avec un gamin, il faut être directif tout en le protégeant ». Cela signifie gérer l’entourage, inculquer le professionnalisme et proposer un accompagnement personnalisé : séances individualisées, travail vidéo, focus sur les points forts et sur les axes de progression.

« Ce n’est pas simplement le faire jouer, c’est chercher à le faire progresser, à passer des paliers », conclut l’ancien entraîneur stéphanois. Une philosophie qui, malgré les critiques, reste une marque de fabrique de sa carrière.

Source : Ouest-France