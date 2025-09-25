En Avant Guingamp, prochain adversaire de l’ASSE samedi soir à Geoffroy-Guichard, impressionne par ses débuts de matchs fulgurants. Mais les Bretons inquiètent aussi par leurs fins de rencontre sous tension. Avant de défier le leader stéphanois, Sylvain Ripoll et ses joueurs en sont conscients.

Depuis plusieurs semaines, l’En Avant Guingamp s’est forgé une réputation : commencer tambour battant. Face à Bastia (3-1), Montpellier (1-0), Troyes (2-5) et encore mardi contre Dunkerque (2-1), le scénario s’est répété. Un but dans la première demi-heure, une intensité maximale et un pressing haut qui bouscule l’adversaire. « On a fait un très bon début de match, le meilleur de la saison. On a mis beaucoup d’envie », soulignait Amine Hemia, buteur et passeur décisif contre Dunkerque.

Un constat que partage son entraîneur, Sylvain Ripoll, ravi de voir ses joueurs capables de mettre autant de rythme dès l’entame. Tout l'inverse de l'ASSE.

Des fins de match crispantes pour Guingamp

Si le début est flamboyant, la suite est souvent plus compliquée. Mardi soir encore, Guingamp a souffert dans le dernier quart d’heure, incapable de conserver le ballon et trop souvent acculé dans sa moitié de terrain. « On s’est trop reposé sur le fait de bien défendre. On gardait moins bien le ballon. Et puis il faut le dire, il y avait une très belle équipe en face. On ne peut pas non plus être dominateur tout le temps. Il faut savoir gérer les temps faibles », expliquait Sylvain Ripoll après la rencontre.

Pour l’ancien sélectionneur des Espoirs, ces victoires arrachées dans la douleur ne sont pas forcément négatives : « Il faut parfois décrocher ce type de victoire. »

Mais il prévient : à force de répéter le même scénario, Guingamp pourrait finir par laisser filer des points précieux. « On sait très bien qu’en répétant trop souvent ce type de match, on n’aura pas toujours ce résultat-là. Le football, c’est toujours difficile, pour tout le monde. »

Un défi de taille à Geoffroy-Guichard

Samedi, l’adversaire sera d’un tout autre calibre : l’ASSE, leader invaincu de Ligue 2, qui s’appuie sur la meilleure défense du championnat. Dans un Chaudron qui sera chauffé à blanc, Guingamp devra trouver l’équilibre entre ses départs tonitruants et une gestion plus sereine de ses temps faibles.

Source : Ouest-France