À l’occasion du cinquantième anniversaire de la finale de 1976, nous vous proposons de revivre, presque au jour le jour, cette marche triomphale. Des premiers tours encore hésitants jusqu’au grand soir écossais, replongeons dans l’atmosphère de l’époque, entre blessures, choix tactiques, ferveur populaire et rendez-vous avec l’Histoire. Deuxième épisode : Contrat rempli. Le match retour du premier tour de la coupe d’Europe : ASSE-BK Copenhague.

Lille, un adversaire coriace pour l'ASSE

L’AS Saint-Etienne se déplace à Lille pour la 7e journée de championnat qui s’annonçait difficile. Dominique Rocheteau et Christian Sarramagna sont rétablis. Ils postulent pour une place dans le XI de départ. Si le premier retrouve son poste d’ailier droit, le second devra attendre encore un peu pour faire son retour. Yves Triantafilos, officiellement blessé, ne sera pas de la partie. Il semble faire les frais de l’abondance des attaquants chez les Verts et du retour en grâce de Patrick Revelli.

L’ASSE accroche un 0-0, dans une rencontre qui aura été pauvre. À la mi-temps, Christian Synaeghel a remplacé Jean-Michel Larqué car son genou était toujours douloureux. Il a préféré céder sa place plutôt que de risquer une blessure plus grave qui aurait pu le priver longtemps des terrains. Grâce à ce résultat qui n’aura contenté aucune des deux équipes, les Verts retrouvent le podium de la D1.

Robert Herbin ne sera pas le nouveau sélectionneur national

Le 22 septembre 1975, Michel Hidalgo est élu sélectionneur de l’équipe de France par les entraîneurs français qui ont voté à bulletins secrets au siège du groupement à Paris. Il remplace Stefan Kovacs qui dirigera son dernier match à la tête des Bleus le 15 novembre 1975. L’information sera officialisée le 4 octobre.

Robert Herbin, pressenti pour le poste, y a finalement renoncé, car il voulait rester en même temps l’entraîneur de l’ASSE. Un souhait qui a été refusé par la FFF. Fernand Sastre, le président de la FFF, l’a rencontré pendant trois heures le 22 août précédent, mais il n’a pas réussi à le faire changer d’avis. Le coach stéphanois a néanmoins accepté de devenir l’adjoint d’Hidalgo.

L’ASSE s’affiche à la foire de Saint-Etienne

Le club s’implique au-delà du terrain en participant à la foire de Saint-Étienne, où il occupe un stand qui permet aux supporters d’approcher de plus près certains de leurs héros stéphanois comme Roger Rocher et Ivan Curkovic. Ces derniers ont l’occasion de rencontrer le célèbre navigateur Eric Tabarly, venu dédicacer son livre.

Parallèlement, TF1 obtient l’autorisation de retransmettre en direct quatre matches de championnat, une étape importante pour le football français. Une visibilité accrue pour l’ASSE, qui devient un acteur majeur de la médiatisation sportive.

Le Héros de Split sur le départ

L’ASSE voit partir Yves Triantafilos vers Nantes. Celui qui restera dans l’histoire des Verts avec son doublé contre Hajduk Split (5-1) lors de la première remontada de l’histoire du football français le 6 novembre 1974, avait perdu sa place de titulaire. L’éclosion de Dominique Rocheteau et la complicité des frères Revelli ne lui laissaient plus que des miettes. D’autant plus que le retour programmé de Christian Sarramagna quand il en aura fini avec ses blessures ne lui accordait guère de perspectives.

Il a donc demandé à être transféré et Nantes s’est manifesté pour l’enrôler. La transaction a été très rapide et « Tintin » a préféré aller s’épanouir ailleurs que dans son club formateur qui ne lui faisait plus confiance. Il a disputé son dernier match en Vert le 12 septembre 1975 à Geoffroy-Guichard contre le Paris SG (1-1) et marqué son dernier but (un doublé), le 22 août 1975.

Face à Nice, un record à domicile

L’ASSE reçoit Nice, le leader du championnat après sept journées, au stade Geoffroy-Guichard. Pour des questions de retransmission télévisée, TF1 aurait aimé que les Verts jouent avec une autre couleur pour mieux les distinguer de leurs adversaires : refus catégorique de Roger Rocher !

En présence de Michel Hidalgo, le match se termine sur un 1-1 grâce à l’égalisation de Dominique Rocheteau. Pour cette rencontre au sommet, moins de 11 000 spectateurs se sont déplacés au stade, une relative déception, mais il se murmure que 10 millions de téléspectateurs se sont massés devant leur télévision. L’écart entre la fréquentation et l’audience télévisée reflète l’évolution du football vers de nouvelles formes de consommation, où la médiatisation prend une place de plus en plus importante.

Cette rencontre marque également le 50e match consécutif sans défaite à domicile de l’ASSE, un record historique qui souligne la solidité et la constance de l’équipe. Nantes est le dernier club à s’être imposé au stade Geoffroy-Guichard le 25 mars 1973 (1-2).

Larqué et Rocheteau avec l’équipe de France

Stefan Kovacs, le sélectionneur de l’équipe de France, a appelé Jean-Michel Larqué et Dominique Rocheteau pour jouer contre la RDA le 12 octobre. Les deux joueurs se sont remis de blessures récentes et ils sont jugés bons pour le service. Le milieu de terrain ne se ressent plus de sa douleur au genou et l’attaquant a retrouvé tous ses moyens. Ils ont montré contre Nice qu’ils étaient de nouveau opérationnels.

Certains Stéphanois ne sont pas loin du niveau international comme Gérard Janvion, Christian Lopez et Dominique Bathenay, convoqués avec les Espoirs, mais aussi Gérard Farison et Pierre Repellini qui doivent se tenir prêts à palier des défections éventuelles.

ASSE-BK Copenhague 3-1

À Geoffroy-Guichard, l’ASSE doit terminer le travail et confirmer le bon résultat du match aller. À cette occasion, Dominique Rocheteau, absent à l’aller, a joué son premier match européen avec les Verts. Il n’a pas tardé à se signaler en ouvrant le score dès la 6e minute et Patrick Revelli a enfoncé le clou à la 31e minute.

On pense alors que les Locaux vont dérouler et infliger une cuisante défaite à ces modestes Danois. C’était sans compter sur leur fierté, mais aussi peut-être à un sentiment de suffisance de la part des Stéphanois. En début de deuxième période, Copenhague a réduit la marque, profitant de l’apathie des joueurs de Robert Herbin.

Toutefois, à la 85e minute, l’ASSE a définitivement assuré sa qualification pour le tour suivant grâce à un CSC qui a donné à cette victoire une allure plus conquérante. 5-1 sur l’ensemble des deux matches, l’ASSE peut attendre sereinement le tirage au sort et le nom de son futur adversaire !