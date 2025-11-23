Après avoir rencontré Strasbourg ce mercredi (défaite 2-0), l'ASSE recevait le PSG ce dimanche à 15h. Une affiche pour cette 8ᵉ journée d'Arkema Première Ligue. Avant-dernières avant cette rencontre, les Vertes avaient à cœur de réaliser un gros coup devant leur public.

Seconde meilleure équipe du championnat avant cette rencontre, les Parisiennes se déplaçaient au Stade Salif Keita en grandes favorites. Après le revers subi face à Strasbourg, malgré un avantage numérique, Sébastien Joseph se projetait déjà sur la suite.

"Les joueuses doivent prendre conscience de la situation. On approche de la fin de la première partie de saison, le fil est de plus en plus mince. Il faut une prise de conscience collective concernant ce que l’on doit mettre comme ingrédients dans les matchs pour espérer ramener des points. [...] Aujourd’hui, c’est très décevant. On a un match face au Paris SG dimanche, on se doit de le préparer correctement."

Le résumé d'ASSE - PSG

Dans un stade Salif-Keita bien garni, les Vertes démarrent fort. Lamontagne met déjà Earps en difficulté (4e), mais Karchaoui ouvre le score pour Paris sur la première incursion adverse (0-1, 6e). Malgré quelques occasions, les Stéphanoises ne reviennent pas, et le duel musclé entre Pierre-Louis et Carmona tourne à l’avantage des visiteuses. L’arbitre accorde un penalty controversé à Paris, transformé par Leuchter (0-2, 45e), avant d’expulser injustement Lamontagne. Réduites à dix, les Vertes continuent d’y croire. Hermann réduit l’écart sur penalty (1-2, 59e), relançant la partie sous la pluie. Mais Paris pousse et trouve deux fois la faille en fin de match par Isabela (80e) et Echegini (90e+4). Malgré leur combativité, les joueuses de Sébastien Joseph s’inclinent lourdement à domicile.

Prochain rendez-vous, vendredi prochain contre Lens à Bollaert, à l'occasion de la Sainte Barbe. Avant-dernières, les Vertes affronteront donc la dernière équipe d'Arkema Première Ligue. Un match, très important une nouvelle fois.