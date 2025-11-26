Nouvelle pause en Ligue 2 pour l'ASSE. Quinze jours après la qualification face à Quetigny, les Verts retrouvent la Coupe Nationale et affronteront Écotay-Moingt, club de R3 de la région ligérienne. Un match qui se tiendra à Geoffroy-Guichard.

Un rêve pour le club amateur qui jouera devant près de 30 000 personnes, bien garni (25 000 places déjà vendues) bien qu'amputé de son Kop Sud. Au-delà du contexte forcément particulier, quels choix seront faits par Eirik Horneland ?

Un 8ᵉ tour de Coupe de France au contexte particulier

Au 7ᵉ tour, l'ASSE avait dû composer sans ses internationaux. Entre les sélections et les blessures, c'est plus de quinze joueurs qui manquaient à l'appel. L'occasion parfaite pour les jeunes de l'équipe réserve de monter avec l'équipe professionnelle. Djylian Nguessan, Paul Eymard, Jules Mouton, Kévin Pedro ou encore Maedine Makhloufi avaient pu entamer la rencontre en tant que titulaires. Dans un brouillard épais, ils avaient assuré l'essentiel en se qualifiant.

Cette fois, la donne sera différente. L'ASSE dispose d'un effectif quasi normal. Plusieurs joueurs devraient profiter de ce week-end sans Ligue 2 pour peaufiner leur retour avant le déplacement à Dunkerque. Peu probable de voir revenir Joshua Duffus ou Lucas Stassin. Chico Lamba est quant à lui déjà forfait. Il poursuit son travail de réathlétisation mais il sera compliqué de le revoir avant la fin de l'année 2025.

De nombreux choix pour l'ASSE et Horneland

Reste une multitude d'options pour Eirik Horneland à l'occasion de constituer son onze. Le manager norvégien ne s'en cache pas, il n'est pas un adepte de la rotation. Pour autant, vu les conditions, il pourrait faire exception à la règle.

Dans les buts, Gautier Larsonneur devrait une nouvelle fois céder sa place à Brice Maubleu. Coupable d'une faute face à Quetigny, l'ancien Grenoblois doit prendre du rythme. Il devrait enchaîner.

Quelle défense pour les Verts ?

En défense, difficile de dégager des premières tendances. Mickaël Nadé pourrait souffler. Il n'a raté que 18 minutes (vs. Pau) après 16 rencontres (98,75 % des minutes jouées). L'occasion parfaite pour faire souffler le défenseur des Verts dont le genou grince ces dernières semaines.

Kévin Pedro pourrait être aligné pour la troisième fois de la saison en compagnie de Maxime Bernauer qui doit prendre du temps de jeu.

La question se posera également dans les couloirs. Joao Ferreira revient de blessure et doit retrouver du rythme. Il part logiquement favori, mais Dennis Appiah reste une option pour l'entraîneur norvégien s'il souhaite minimiser les risques de blessures.

Un milieu recomposé ?

Dans l'entrejeu, la même formule est attendue. Un mélange entre titulaires habituels, jeunesse verte et joueurs en manque de temps de jeu. À ce jeu-là, Igor Miladinovic devrait débuter. Luan Gadegbeku (hors du groupe face à Nancy) et Nadir El-Jamali postulent logiquement. Florian Tardieu, Mahmoud Jaber et Aïmen Moueffek pourraient donc souffler. Pas interdit que l'un d'entre eux ne débute afin d'assurer une certaine continuité.

ASSE : Du monde pour marquer

Offensivement, Irvin Cardona retrouve sa meilleure forme sur l'aile droite. Augustine Boakye, sous le coup d'une suspension, pourrait débuter sur le banc cette fois. Il pourrait laisser la pointe de l'attaque au jeune Djylian Nguessan qui a besoin de briller sous le maillot Vert. Lucas Stassin, de retour à l'entrainement individuel ce mardi, reste forcément une option. Un risque à prendre ? Enfin, le couloir gauche sera attribué à Ben Old ou Zuriko Davitashvili. En suivant la logique de rotation, Ben Old part avec un temps d'avance. Mais la logique sera-t-elle préservée ? Rien n'est moins sûr.

Horneland attend toujours

Le technicien Norvégien n'a pas apprécié la seconde période des Verts. Il estime que l'ASSE n'a pas été au niveau sur cette fin de rencontre. Il n'a d'ailleurs pas hésité à pester au micro des journalistes en après-match. Cessant de répéter qu'il attend davantage de rigueur et de discipline, il pourrait laisser plusieurs titulaires sur le champ. Si la rencontre aura un caractère champêtre pour certains, Eirik Horneland entend bien poursuivre la progression de son équipe. Une progression encore poussive malgré plusieurs mois de travail et des promesses effectuées.