Respectivement derniers et avant-derniers de Ligue 2, Bastia et Laval s’affrontaient ce mardi soir à l’occasion d’un match en retard de la 11ᵉ journée de championnat.

Une rencontre reportée à cause de la météo

Le 24 octobre dernier, Bastia devait accueillir Laval lors de la 11ᵉ journée de Ligue 2. Les lavallois avaient finalement décidé de ne pas se rendre en Corse, jugeant les conditions météorologiques comme défavorables. Les bastiais avaient alors contesté le report de cette partie à ce mardi, jugeant cette décision comme injustifiée. Tous les autres vols au départ et à l’arrivée de la préfecture de la Haute-Corse n’ayant pas été annulés.

Le SC Bastia espérait gagner sur tapis vert et avait saisi le CNOSF qui a décidé ce lundi de confirmer la décision de la LFP de reporter la rencontre. Un mois après la date initiale, la rencontre s’est donc disputée ce mardi soir.

Ligue 2 : Bastia coule encore un peu plus

Dans une rencontre cruciale pour le maintien, Laval s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Bastia. Un succès précieux qui permet aux Tangos de respirer au classement, tandis que le Sporting s’enfonce dangereusement.

Tout s’est joué en première période. À la 39e minute, Joseph Samb ouvrait le score pour Laval, concrétisant la domination des visiteurs. Peu après la pause, Malik Tchokounté doublait la mise sur penalty (58’), scellant le sort du match. L’attaquant de 37 ans n’a pas tremblé.

Malgré une possession plus équilibrée, les Corses n’ont jamais vraiment été en mesure d’égaliser. Bastia reste lanterne rouge avec seulement 7 points en 15 journées, une situation de plus en plus critique.

Laval, de son côté, grimpe à la 14e place avec 15 unités. Ce succès pourrait bien marquer un tournant dans leur saison. Bastia, en revanche, devra impérativement réagir pour ne pas sombrer davantage.

Le Sporting recevra le Red Star avant de se rendre à Geoffroy-Guichard le 13 décembre.