Si tout n'a pas été rose dans le froid glacial de Geoffroy-Guichard, l'ASSE a pu s'appuyer sur un Irvin Cardona retrouvé. L'ancien buteur brestois est officiellement de retour.

L'histoire d'Irvin Cardona à l'ASSE n'a décidément rien de linéaire. En difficulté à son arrivée, il aura fallu un repositionnement dans le couloir droit pour qu'il soit rapidement adopté par le public stéphanois. Acteur majeur de la remontée de l'ASSE en Ligue 1, les dirigeants avaient préféré attendre le mois de janvier 2025 pour le rapatrier.

En juin dernier, il signe à l'ASSE. Avec une préparation pleine, il sera l'un des fer de lance des Verts. Et pourtant, le début de saison s'avère plus compliqué qu'on pouvait le penser.

Un mois d'octobre en berne à l'ASSE

Malgré des statistiques à la hauteur, il manque de justesse dans le jeu et perd peu à peu sa place au détriment d'un Augustine Boakye inspiré. Le mois d'octobre est compliqué pour Irvin Cardona qui n'a pas l'habitude d'être relégué au rang de remplaçant à l'ASSE.

Il prend son mal en patience et continue de travailler en dehors des terrains. Travailler pour revenir plus fort. En marge du Forez, il découvre les rencontres internationales et confirme avec Malte toutes ses qualités. Deux rassemblements, du temps de jeu et son premier but face à la Pologne de Lewandowski. Parfait cocktail pour retrouver le sourire et la confiance.

Cardona est de retour

Et le résultat est rapidement visible. Il récupère sa place dans le onze d'Eirik Horneland face à Pau. Depuis, c'est trois buts en quatre journées de Ligue 2. Irvin Cardona a retrouvé son allant, sa vitesse et ses jambes. Ses appels tranchant dans l'axe de la défense adverse continuent de faire très mal en Ligue 2. Et sa finition face à Enzo Basilio ne laisse plus de place au doute. L'ASSE a retrouvé Irvin Cardona. Celui qui a séduit le Forez à son arrivée.

Une excellente nouvelle pour les Verts qui luttent pour retrouver la Ligue 1. Une chose est certaine, il reste plusieurs pages à écrire dans l'histoire d'Irvin Cardona. L'ASSE tient là sa meilleure des recrues avant même que le mercato n'ait débuté.

