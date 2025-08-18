Les Socios Verts viennent d’obtenir l’accord pour entrer officiellement au capital de l’AS Saint-Étienne détenu majoritairement par Kilmer Sports Ventures. Une grande première pour le club qui ouvre une nouvelle ère pour le club et ses supporters.

L’histoire de l’ASSE est marquée par la passion de son public. Aujourd’hui, cette passion franchit un nouveau cap : les Socios Verts viennent d’obtenir l’autorisation de devenir actionnaires du club. Une victoire symbolique et historique qui confirme la volonté de voir les supporters avoir un rôle direct dans l’avenir de l’AS Saint-Étienne.

Socios Verts à l’ASSE : une avancée historique

Depuis plusieurs mois, le mouvement Socios Verts porte haut et fort l’idée d’un actionnariat populaire à Saint-Étienne. Leur objectif est clair : impliquer les supporters dans les décisions du club en leur offrant une place dans le capital. L’accord obtenu marque donc une étape décisive.

Il ne s’agit pas seulement d’une avancée pour l’ASSE, mais d’un signal fort pour tout le football français. À travers cet engagement, l’AS Saint-Étienne pourrait devenir le club français avec des socios, à l’image des grands clubs espagnols où ce modèle est déjà ancré.

Une levée de fonds décisive pour l’avenir des Verts

Pour concrétiser cette entrée au capital, les Socios Verts ont lancé une levée de fonds de 150.000 euros. Chaque supporter qui a déjà fait une promesse de contribution est invité à confirmer son engagement. Cette étape est indispensable pour donner vie à ce projet et permettre aux fans de devenir de véritables actionnaires des Verts.

La campagne est lancée et le mot d’ordre est simple : mobilisation générale. Car rien n’est possible sans le soutien du peuple stéphanois. Le mouvement insiste : « C’est le moment d’honorer votre promesse de contribution » (faire vos dons ici).

Une fierté pour le Peuple Vert

Au-delà de l’aspect financier, cette initiative est avant tout une victoire symbolique. Elle illustre la force d’un peuple uni autour de son club. L’ASSE, dont l’histoire est intimement liée à ses supporters, voit ainsi naître une nouvelle page : celle où les fans ne se contentent plus de soutenir, mais participent activement à la gouvernance.

Les Socios Verts appellent désormais tous les Stéphanois à partager la nouvelle et à rejoindre le mouvement. Une manière d’écrire, ensemble, une nouvelle page de l’histoire des Verts, avec cette conviction que la passion peut changer le destin d’un club.