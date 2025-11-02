Après sa démonstration face à Pau, l’ASSE est retombée dans ses travers contre le Red Star en Ligue 2. Battus 2-1 à Bauer, les Verts ont payé leur fébrilité défensive et un cruel manque d’efficacité offensive.

Le match a tourné dès les premières secondes. À peine 34 secondes de jeu, et déjà un coup dur pour l’AS Saint-Étienne : sur un ballon sans danger, Ferreira rate son intervention et laisse Durand filer seul vers le but. L’attaquant audonien, plein de sang-froid, ajuste Larsonneur d’un tir enroulé dans le petit filet. Cueillis à froid, les Verts sont menés d’entrée. Ils tentent de réagir par l’intermédiaire de Ferreira, proche d’égaliser sur un corner de Tardieu, mais Haag sauve le Red Star sur sa ligne. Malgré quelques intentions, les Stéphanois manquent de liant et butent sur un bloc audonien compact et discipliné.

La sanction tombe à la 31e minute : Sylla déborde Nadé et centre fort devant le but, où Durand surgit encore pour conclure du plat du pied. Deux occasions, deux buts, un réalisme implacable. L’ASSE, désorganisée, ne trouve pas la solution avant la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes d’Eirik Horneland montrent plus d’envie, mais peinent à concrétiser. C’est finalement Davitashvili, sur coup franc malin à ras de terre, qui redonne espoir (71e). Insuffisant toutefois : le Red Star résiste et s’impose logiquement 2-1. Les Verts, punis pour leurs erreurs défensives, voient leur belle série s’interrompre brutalement.

Manque d’efficacité dans les deux surfaces

Ce match résume parfaitement les maux récurrents de l’AS Saint-Étienne cette saison : trop peu de réalisme devant et pas assez de rigueur derrière. Dès la 34e seconde, une erreur individuelle coûte l’ouverture du score, et le Red Star n’a eu besoin que de deux occasions pour inscrire ses deux buts. En revanche, les Verts ont manqué de tranchant dans le dernier geste, malgré quelques situations favorables, notamment celle de Ferreira sauvée sur la ligne (14e).

Face à une équipe solide et disciplinée, la différence s’est faite dans les deux surfaces. Le manque de lucidité offensive, combiné à des erreurs défensives grossières, a rendu la tâche impossible malgré un sursaut trop tardif.

Toujours un problème de latéraux à l’ASSE

Ce secteur continue d’inquiéter. Déjà en difficulté à Annecy, les couloirs stéphanois ont encore coûté cher. Ferreira, buteur très précoce contre Pau, a cette fois précipité la chute des siens avec une erreur dès la première minute. Annan, sur le côté gauche, a, lui aussi, souffert face à la vitesse de Sylla, auteur du centre décisif sur le deuxième but.

Déjà pointées depuis plusieurs saisons, ces lacunes récurrentes sur les côtés fragilisent toute la structure défensive de l’équipe. L’ASSE a pourtant renforcé ce secteur cet été, mais le problème reste le même. Horneland devra rapidement trouver la bonne formule, entre ajustements tactiques et meilleure discipline individuelle. À ce niveau de compétition, la moindre approximation se paie cash.

Une cassure entre Horneland et son vestiaire ?

Tactiquement, Eirik Horneland a une nouvelle fois semblé dépassé. Les lacunes stéphanoises ont été parfaitement exploitées par le Red Star, qui a su appuyer là où ça fait mal : dans le dos des latéraux. Ce constat technique en cache peut-être un autre, plus profond. Après la rencontre, Florian Tardieu n’a pas mâché ses mots pouvant laisser transparaître un certain malaise au sein du vestiaire : “Les équipes travaillent sur nous. Elles ont des vidéos, etc. C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. On l’a vu contre Le Mans, aujourd’hui pareil. Ça nous fait courir. Après, ce sont les consignes, donc on les écoute.”

Une déclaration lourde de sens, qui sonne comme un désaveu voilé à l’égard du technicien norvégien. Le discours, respectueux en apparence, traduit néanmoins une forme de lassitude face à des consignes jugées trop rigides ou inadaptées. Ces signaux interrogent sur la relation entre le coach et ses cadres.

Malgré la réduction du score signée Davitashvili sur un coup franc bien inspiré, les Verts n’ont jamais semblé capables d’inverser totalement la tendance. L’énergie déployée en fin de match n’a pas suffi à masquer un manque de constance et de justesse sur l’ensemble de la rencontre. Après la claque d’Annecy, la victoire face à Pau avait donné espoir d’un rebond durable. Mais cette nouvelle défaite rappelle que la régularité reste le principal défi de l’ASSE.

À l’heure où la lutte pour la montée s’intensifie, les hommes d’Horneland n’ont plus le droit à l’erreur. La réaction est attendue dès la prochaine journée, à Troyes.