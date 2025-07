Chico Faria Camará Lamba débarque à l’ASSE avec un profil de défenseur moderne et ambitieux. À 22 ans, le jeune international portugais U21 incarne une recrue d’avenir pour le club forézien. Décryptage d’un parcours formateur, d’un style affirmé et d’une mentalité tournée vers le haut niveau.

Né le 10 mars 2003 à Bissau (Guinée-Bissau), Chico Lamba a grandi avec le ballon rond en ligne de mire. Très jeune, il intègre le CF Benfica, avant de rejoindre, dès 11 ans, le centre de formation du Sporting CP. C’est dans ce temple du football portugais qu’il va mûrir et apprendre les exigences du haut niveau.

Un parcours formateur entre Lisbonne et la Liga Portugal

De 2014 à 2020, Lamba gravit les échelons au sein du club lisboète. Défenseur central à la carrure déjà imposante (1,90 m pour près de 85 kg), il se distingue par sa rigueur et son calme. Promu en équipe B dès ses 17 ans, il s’impose comme un élément régulier du groupe : 62 rencontres disputées et 3 buts inscrits entre 2020 et 2024 en troisième division portugaise.

Le 22 octobre 2022, il goûte enfin à la Primeira Liga avec l’équipe première du Sporting, lors d’une victoire 3‑1 face à Casa Pia. Une apparition furtive, mais symbolique. En quête de temps de jeu, Lamba choisit de s’engager avec le FC Arouca à l’été 2024, pour un contrat de trois ans.

Un pari gagnant : dès son arrivée, il s’impose comme titulaire. Solide dans les duels, intelligent dans son placement, il réalise une saison 2024-2025 pleine en Liga Portugal avec 27 matchs, 1 but inscrit contre Guimarães et 1 passe décisive. Ses prestations lui ouvrent les portes de la sélection U21 portugaise avec laquelle il dispute l’Euro Espoirs 2025 en tant que titulaire indiscutable, jouant l’intégralité des quatre matchs jusqu’à l’élimination en quart de finale.

À noter que le joueur a évolué dans quasiment toutes les équipes de jeunes du Portugal au cours de son cursus. En effet, il compte un total de 16 sélections reparties entre les U16 - U18 - U19 et espoirs (U21).

Lamba : un profil de défenseur moderne, entre puissance et lucidité

Chico Lamba est un défenseur central remarquable, reconnu pour sa solidité dans les duels et sa rigueur dans la surface. Très à l’aise lorsqu’il s’agit de défendre en un contre un, il se distingue par sa capacité à bloquer efficacement les attaquants adverses et à réaliser des tacles précis et décisifs. Sa puissance physique et son sens du placement font de lui un véritable mur défensif. Ce qui le rend particulièrement atypique à son poste, c’est son excellente qualité de dribble.

Rarement vu chez un joueur évoluant en défense centrale, cette aptitude lui permet de casser des lignes par la conduite de balle plutôt que par la passe. En revanche, Chico Lamba montre certaines limites dans la relance courte ou les passes progressives, un aspect du jeu où il peut encore progresser. Malgré cela, son profil complet et atypique en fait un élément précieux pour toute équipe.

Une mentalité tournée vers la progression et l’adaptation

À 22 ans, Chico Lamba ne se contente pas de son potentiel : il le cultive. Interrogé par la presse portugaise, il confiait avoir eu besoin de « changer de mentalité » avec l’arrivée du coach Vasco Seabra à Arouca. Une manière de mieux comprendre les exigences défensives et de franchir un cap dans l’implication tactique.

Avant son départ du Sporting, il déclarait dans Record.pt : « Arouca a été une décision très facile, j’avais besoin de sortir pour me réveiller. » Cette phrase résume bien l’état d’esprit d’un joueur conscient de ses axes de progression, prêt à relever de nouveaux défis.

Face au Sporting, lors de son retour à Alvalade, il évoquait aussi le plaisir de se mesurer à Viktor Gyökeres, « très fort et imprévisible dans les appels ». Une preuve supplémentaire de sa maturité tactique et de sa capacité à analyser les adversaires.

Formé avec Nuno Mendes du PSG

À l'Euro U21, avant le début de la compétition, Chico Lamba s'est exprimé en conférence de presse sur la victoire du Portugal en Ligue des Nations et sur deux joueurs qu'il a connus au Sporting : "La carrière de Renato Veiga est une source d'inspiration pour nous tous. J'ai joué avec lui en club et au niveau international et il vit ce qui est l'objectif et le rêve de tous ceux qui atteignent l'équipe A". Quant à Nuno Mendes, nous savions déjà à l'académie qu'il avait ce potentiel. Je ne suis pas surpris par ce qu'il fait aujourd'hui. C'est le meilleur latéral gauche du monde aujourd'hui et pour longtemps".

Une recrue d’avenir pour l’ASSE

Avec l’arrivée de Chico Lamba, l’AS Saint-Étienne réalise un coup double : renforcer sa défense avec un profil robuste et structurant, tout en investissant sur un joueur à fort potentiel de revente. Le club, récemment promu en Ligue 1, avait besoin de solidifier son arrière-garde. Lamba, avec son expérience en Liga, sa jeunesse et son professionnalisme, apparaît comme le renfort idéal.

S’il parvient à confirmer ses promesses dans l’exigeante Ligue 1, nul doute que le natif de Bissau deviendra un cadre de la défense stéphanoise. À l’instar d’un William Saliba ou d’un Wesley Fofana, Chico Lamba pourrait bien être le prochain grand défenseur formé ou révélé dans le Forez.