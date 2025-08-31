Semaine dense dans le Forez pour l'ASSE. Avec un mercato qui ferme ses portes ce lundi 1er septembre à 20h, la semaine a apporté son lot d'informations. Retour ce ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine !

Stassin, intransférable : Rennes se rabat sur Harder mais...

Lundi 26 août, la rumeur d’un intérêt du Stade Rennais pour Lucas Stassin a agité la soirée. Le profil de l’attaquant belge de 20 ans, déjà précieux dans la profondeur et le pressing, figurait dans la short list d’Habib Beye, aux côtés d’Esteban Lepaul (Angers). Côté stéphanois, le message n’a pas varié : Stassin est jugé intransférable.

Mercredi matin (28 août), le journaliste Sacha Tavolieri a évoqué une proposition rennaise à hauteur de 15 M€ + 2 M€ de bonus. S'il est difficile de confirmer cette offre, une constante demeure : l’ASSE n’entend pas se priver de son avant-centre en pleine montée en puissance, sauf offre « impossible à refuser ».

Dans la foulée, Rennes a accéléré sur d’autres dossiers et a finalement trouvé un accord pour le Danois Conrad Harder (Sporting Portugal). Conséquence directe : la piste Stassin s’est refroidie. Bonne nouvelle pour Eirik Horneland, qui conserve un atout majeur de son secteur offensif pour la course à la remontée. Toutefois, aux dernières nouvelles, Harder bifurquait vers Leipzig ! Rennes est de nouveau à la recherche d'un plan B !

Ekwah réapparaît à l’Étrat : dialogue relancé, statu quo sportif

Toujours le 28 août, Pierre Ekwah a effectué un retour remarqué dans les bureaux de l’Étrat après un été passé loin du groupe. Le milieu de 23 ans, prêté par Sunderland en 2024 puis acquis via la levée de son option d’achat (environ 6 M€), refusait jusqu’alors l’idée d’évoluer en Ligue 2 et n’avait pas repris l’entraînement.

La réunion avec la direction (Huss Fahmy, Loïc Perrin, Jean-François Soucasse) a permis de remettre du lien. Les échanges ont été cordiaux, sans déboucher sur un basculement immédiat : pas d’entraînement collectif prévu avant la fin du mercato, à moins d’une avancée décisive.

Sportivement, un retour d’Ekwah renforcerait un entrejeu qui manque de repères et d’impact depuis le début de saison. Humainement, la confiance est à reconstruire. L’issue (réintégration encadrée ou transfert de dernière minute) se jouera dans le money-time du marché.

Milieu de terrain : la piste Bardeli (Dunkerque) confirmée et relancée

En parallèle du dossier Ekwah, l’ASSE cherche un milieu créatif capable d’animer les attaques placées et de peser sur les statistiques. Enzo Bardeli (USL Dunkerque), buteur face à Troyes (2-0), est suivi de longue date et la piste s’est réactivée en août.

Selon plusieurs sources concordantes, les échanges entre clubs se sont intensifiés ces derniers jours. Aucune offre formelle n’a filtré côté stéphanois à l’heure où nous écrivons, tandis que l’AJ Auxerre s’est invitée dans le dossier. Dunkerque souhaite prolonger son joueur à un an de la fin de contrat, mais n’exclut pas un départ si la proposition convient. Pour l’ASSE, l’enjeu est double : anticiper un éventuel mouvement autour de Benjamin Bouchouari et densifier l’entrejeu avec un profil percutant.

ASSE–Grenoble (1-1) : domination stérile et égalisation cruelle

Samedi, dans un Geoffroy-Guichard bouillant, les Verts ont longtemps maîtrisé le GF38 avant de concéder l’égalisation contre le cours du jeu. Mickaël Nadé a ouvert le score à la 36e minute, récompensant une première période très aboutie (80 % de possession à la pause). Après la mi-temps, Saint-Étienne a eu plusieurs balles de break : Nadir El Jamali et surtout Irvin Cardona ont buté sur un Mamadou Diop en état de grâce, tandis que les centres de João Ferreira et de Maxime Bernauer ont mis la défense iséroise au supplice.

À la 76e, sur une rare incursion grenobloise, Yadaly Diaby a égalisé d’une tête décroisée, profitant d’un léger flottement dans le marquage. Les dernières minutes ont été stéphanoises, mais la précision a manqué dans le dernier geste malgré l’entrée de Lucas Stassin.

Bilan : 18 tirs à 7, 77 % de possession en seconde période, un stade qui pousse… mais deux points perdus par manque d’efficacité et une seule vraie situation concédée qui coûte cher. L’ASSE reste invaincue et leader, mais le sentiment d’inachevé domine. Eirik Horneland a d’ailleurs pointé l’organisation et la précision offensive à améliorer pour « tuer » plus vite ces matchs à domicile.

La dernière ligne droite du mercato s’annonce importante : conserver ses forces, combler les manques au milieu et transformer les occasions en résultats. C’est à ce prix que l’ASSE gardera la cadence d’un candidat à la montée !