Grand supporter de l’ASSE, Baptiste Chassagne a marqué l’histoire du trail. Ce vendredi, il a remporté la Diagonale des Fous 2025 pour sa première participation. Une victoire en 23h32, saluée par l’ensemble de la communauté stéphanoise.

Baptiste Chassagne a frappé un grand coup ce week-end en s’imposant sur la mythique Diagonale des Fous, l'une des courses les plus exigeantes au monde. Parti avec humilité, le coureur de 31 ans a dompté les 175 kilomètres et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif de l’île de La Réunion, bouclant l’épreuve en 23h32, devant une concurrence internationale redoutable.

Ce succès vient couronner une progression impressionnante dans le monde du trail et de l’ultra. Déjà deuxième de l’UTMB en 2024, champion de France de trail long en 2023, et double champion du monde par équipes (2023, 2025), Chassagne confirme qu’il fait désormais partie des plus grands noms de la discipline.

Chassagne, l’enfant du Kop Nord

Mais au-delà de l’exploit sportif, ce qui fait vibrer le cœur des supporters de l’ASSE, c’est le lien indéfectible entre Baptiste Chassagne et le Chaudron. Dans une interview marquante il y a trois ans, il confiait :

« Mon père m’a emmené à l’âge de 3 ans dans le Kop Nord de Geoffroy-Guichard, donc ça a vite développé en moi un univers magique autour du peuple vert. J’ai été abonné chez les Magic Fans pendant quasiment 20 ans. »

Une passion qui ne s’est jamais démentie. Ce week-end, l’ASSE elle-même a salué la victoire de son fidèle supporter, Baptiste Chassagne sur son compte X. Cela confirme belle connexion entre l’athlète et le club.

💚 La #TeamASSE est pleine de champions, et Baptiste Chassagne en un très GRAND ! Fiers de cet amoureux des Verts, fiers de l’un des nôtres ! 👏 https://t.co/B0SMHVM4E6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 17, 2025

Une victoire humaine et inspirante

Au-delà de ses résultats, Chassagne impressionne par son approche du sport : humble, réfléchi, méthodique. Il s’entraîne autour de Combloux et du massif du Mont-Blanc, loin des projecteurs, mais proche de ses valeurs. Engagé aussi en dehors des sentiers, il a fondé 40 BPM, une agence de communication dédiée aux sportifs.

Son authenticité et son esprit collectif en font une figure à part dans le trail français. Sa victoire à La Réunion, pour sa première participation, ajoute une ligne mythique à un palmarès déjà remarquable.

Le public stéphanois peut être fier : le vert continue de briller, même sur les crêtes de l’océan Indien.