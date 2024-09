La semaine dernière se déroulait l’un des ultra trails les plus mythiques au monde. Le 31 août dernier, Baptiste Chassagne s’est fait remarquer grâce à une performance extraordinaire. Ce grand supporter de l’ASSE a bouclé l’Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB) avec un temps extraordinaire de 20h22’45 ». Ce résultat lui a permis de se classer en seconde position !

Un fan de l’ASSE seconde du mythique UTMB

Il ne fallait pas arriver en retard le 31 août pour voir Baptiste franchir la Ligne de l’UTMB. De jour comme de nuit, sa foulée a été impressionnante pour parcourir 170 km comptant plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. C’est sensationnel. C’est comme si vous montiez de plus de 58 mètres durant chaque km, et ceux à répéter 170 fois ! Parti le vendredi 30 août à 18h, Baptiste a franchi la ligne à 14h. Comme il l’a confié au Progrès, sa plus grande préoccupation était celle de suivre le match de l’ASSE contre Brest.

» Ma seule pression ce jour-là, c’était de pouvoir être rentré avant 17 h pour pouvoir voir Brest-Sainté. Si je suis rentré largement avant (à 14 h 22), j’ai fait un petit malaise après la course. […] Quand je suis sorti de là, on m’a dit « non, ne regarde pas le score, ça va abîmer ta joie ». Pouah 4-0… Le week-end n’était pas si ouf en fait. «

Finalement, il n’aura pas manqué grand-chose en ratant cette rencontre. Le plus important est tout simplement son exploit sportif. 10 ème l’an passé, il a explosé son chrono de plus d’une heure et 15 minutes ! Il n’est bien évidemment pas inconnu dans sa discipline. En tant qu’amoureux de Saint-Etienne né à Lyon, il participe forcément à la fameuse « Sainté-Lyon ». Une épreuve de 78 km avec plus de 2200 m de dénivelé positif. L’an passé, il s’était classé en 3ème position de la course.

Des encouragements, avec les chants du Kop Nord

Sa performance a été suivie de très près. Forcément en tant que supporter de l’ASSE, il a été encouragé par les chants des Verts, mais également un peu chambrait

» Le rêve, ce serait de remporter l’UTMB et que Sainté gagne un match (rires). Je suis né à Lyon alors que ma famille est de Saint-Etienne. Ma copine me dit que je suis un « Stéphanois impur », que l’appartenance que je revendique est galvaudée. D’ailleurs pendant la course, c’était fou parce que pour m’encourager, on me chantait les chants du kop nord (Chalalala) et d’autres me disaient « Allez Baptiste, allez l’OL » pour me déconcentrer. C’était une ambiance folle. »