Le stade Geoffroy-Guichard a accueilli ce samedi soir la rencontre entre l’ASSE et Le Mans FC, disputée dans le cadre de la 10ᵉ journée de Ligue 2 BKT. Opposés à un promu manceau déterminé et plein d’énergie, les Verts ont livré une prestation décevante devant un public venu en nombre. Dans une ambiance toujours aussi bouillante, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, mais c'est Le Mans qui a eu le dernier mot (2-3). À l’issue du match, plusieurs acteurs de la soirée se sont exprimés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières réactions.

Samuel Yohou (Le Mans) : « Aujourd’hui, il nous a manqué notre Janel, notre numéro 10. On a joué pour lui, pour le groupe. On sait qu’il aurait aimé être là avec nous. C’est un vrai soldat et on va le perdre pour quelques mois, mais on sait qu’il ne lâchera rien. On espère le revoir à la fin de la saison, ou l’année prochaine. En attendant, à nous de faire le boulot, de continuer à sortir des gros matchs, même à l’extérieur. C’est une vraie pensée pour lui. »

« Le match, on l’a bien préparé. On sait qu’aujourd’hui, on fait partie des équipes qu’on aime affronter. Même des coachs comme Stéphane Gilli au Paris FC ont dit du bien de nous. On est une équipe qui veut aller de l’avant, qui n’a pas peur de presser haut et de défendre ensemble. On travaille tout le temps collectivement, et aujourd’hui, ce travail a payé. »

« On est trois derrière, bien coordonnés, avec un coach exigeant, c'est un taliban. Chaque semaine, on répète les mêmes efforts, on bosse dur. On vient du National, on a gardé les mêmes principes : humilité, solidarité, rigueur. On n’a pas de star ici, la star c’est le collectif. Le coach est derrière nous, et aujourd’hui, on a gagné à 18 — même à 19 avec notre ami Jean dans nos pensées. »

Stassin (ASSE) : "Quand on encaisse trois buts, c’est difficile de gagner"

Lucas Stassin (ASSE) : « On savait que ce serait un match compliqué, et ça s’est confirmé. Je vais être honnête : quand on encaisse trois buts, c’est difficile de gagner. On doit absolument corriger nos erreurs défensives, mais aussi faire preuve de plus de réalisme devant le but. Il faut être plus “tueurs” des deux côtés du terrain. »

« Il va falloir être plus vigilants, plus attentifs sur les ballons dans le dos de la défense. On doit rester concentrés pour éviter de concéder autant de buts. Comme je l’ai déjà dit, si on en prend à chaque match, ça devient compliqué de prendre des points. On a pourtant eu des occasions pour ouvrir le score, on ne les a pas concrétisées. À nous de travailler pour être plus efficaces dans les deux surfaces. »