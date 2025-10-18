L'ASSE recevait Le Mans pour le compte de la 10e journée de Ligue 2 après sa belle victoire à Montpellier (0-2). Voici les buts stéphanois de cette défaite contre le promu.

La rencontre débute sur un rythme soutenu avec une première occasion pour Davitashvili. L’ailier stéphanois repique dans l’axe et tente une frappe puissante, qui passe juste au-dessus du cadre. À la 19ᵉ minute, Le Mans réplique : Lucas Calodat arme une frappe du pied gauche obligeant Larsonneur à une belle parade au sol. Deux minutes plus tard, la partie s’emballe. Sur une touche rapidement jouée, la défense de l’ASSE est prise de court. João Ferreira se fait dépasser, et Dame Gueye, bien inspiré, centre parfaitement pour Antoine Rabillard, dont la tête décroisée ouvre le score pour les visiteurs.

Touchés, les Verts réagissent rapidement. À la 28ᵉ minute, Miladinovic obtient un coup franc idéalement placé. Florian Tardieu s’élance et expédie le ballon en pleine lucarne gauche de Kocik, ramenant les siens à égalité. Malgré cette réaction, les Stéphanois peinent à imposer leur jeu : imprécisions techniques, manque d’inspiration collective et quelques approximations défensives marquent la fin du premier acte. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score de 1-1, au terme d’une mi-temps rythmée mais désordonnée, où chacune a su se montrer dangereuse par séquences.

L'ASSE à la dérive

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne tente de reprendre la main. Miladinovic, encore lui, s’illustre à la 48ᵉ minute par une percée plein axe : il élimine plusieurs adversaires avant de frapper puissamment du pied droit. Sa tentative s’écrase sur le poteau, frôlant le but du 2-1. Mais Le Mans ne tarde pas à réagir. À la 55ᵉ minute, Dame Gueye, bien servi dans la surface, ajuste parfaitement Larsonneur et redonne l’avantage aux Manceaux. Les visiteurs prennent alors confiance et accentuent leur domination. À la 68ᵉ, Calodat centre idéalement pour Harhouz, qui conclut d’un tir précis au second poteau, portant le score à 3-1.

Malgré ce coup dur, les Verts refusent d’abdiquer. À la 80ᵉ minute, Stassin obtient un penalty après une faute évidente. Tardieu transforme avec sang-froid, inscrivant un doublé et relançant le suspense. Saint-Étienne pousse dans les dernières minutes, mais ne parvient pas à égaliser. Les Verts s’inclinent finalement 3-2, au terme d’un match intense mais globalement décevant.

(≈350 mots)