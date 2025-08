Détecté très tôt pour son sens du but, Charles Abi incarnait l’avenir de l’ASSE. Mais confronté à la dure réalité du football professionnel, le talent de la génération Gambardella a vacillé. Mis à pied par le club en 2022, l’attaquant clermontois a touché le fond… avant de mieux rebondir. Charles Abi confirme en troisième division française.

Itinéraire d'un joueur gâché

Arrivé dans le Forez en 2015 à seulement 15 ans, Charles Abi impressionne rapidement par son potentiel. Dès la saison suivante, il intègre les U17 Nationaux de Jean-Philippe Primard, tout en faisant ses premières apparitions avec les U19. C’est dans cette catégorie qu’il se révèle véritablement, participant à l’Euro U19 avec les Bleuets et inscrivant 4 buts lors des qualifications.

En avril 2018, il signe son premier contrat professionnel, confirmant les espoirs placés en lui. Quelques mois plus tard, en décembre, il découvre la Ligue 1 sous Jean-Louis Gasset (à Nice, 1-1) et remporte la Coupe Gambardella avec les U19 de Razik Nedder.

Mais malgré près de 1000 minutes de jeu en Ligue 1 sous Claude Puel, Abi peine à convaincre. Avec 3 buts et 2 passes décisives, ses débuts restent en deçà des attentes, dans une équipe en difficulté, focalisée sur le maintien. L’ASSE tente alors de relancer son attaquant en le prêtant à Guingamp. Il marque dès son premier match face au Paris FC… mais ce sera son seul but en Bretagne. L’EAG cherchera à mettre fin au prêt dès janvier, sans succès. Abi termine la saison dans l’anonymat.

La suite prend un tournant brutal. En octobre 2021, l’attaquant percute un pylône électrique à l’entrée du centre d’entraînement. À ses côtés, une passagère en état d’ébriété. Lui-même est contrôlé positif à l’alcool. Dix jours plus tard, il est mis à pied et interdit d’accès au centre Robert-Herbin. La direction saisit la commission juridique de la LFP. L’histoire entre Charles Abi et l’ASSE touche à sa fin.

Mais l'ancien attaquant de l'ASSE retrouve son niveau !

Parti en Suisse en février 2023, Charles Abi rejoint le FC Stade Lausanne Ouchy. Mais l’aventure tourne court. Freiné par des blessures et des soucis de santé, l’attaquant ne dispute que quelques rencontres avant d’être libéré six mois plus tard.

Libre, il rebondit au FC Rouen en National, où il est rapidement titularisé à 13 reprises. Résultat : 8 buts et un rôle clé dans l’animation offensive. Puissant, mobile et capable de jouer en appui, Abi apporte un profil nouveau à l’attaque rouennaise, jusqu’alors dépourvue d’un tel gabarit.

Un pari gagnant pour Régis Brouard. Ce 31 juillet, le club normand officialise la prolongation de son attaquant. Courtisé à l’étranger (une offre de 300 000 € aurait été transmise) Charles Abi poursuit l’aventure à Rouen, bien décidé à confirmer son renouveau.

Le communiqué du FC Rouen 1899 :

"L'aventure continue pour Charles Abi au FC Rouen 1899 ! Le FC Rouen 1899 a le plaisir d'annoncer la prolongation de contrat de son attaquant Charles Abi, pour deux saisons. Arrivé en cours de saison, Charles a tout de suite montré toutes ses qualités en marquant notamment à huit reprises en 13 matchs de National avec le club. Notre numéro 9 sera encore un atout très précieux sur le front de l’attaque des Diables rouges."