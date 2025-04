Comme chaque semaine, coup d'œil sur les anciens Verts qui ont brillé loin de l'ASSE ce week-end. Abi, Saivet ou Bouanga sont à l'honneur !

Charles Abi encore une fois buteur

Nouveau match en National et nouveau but pour Charles Abi. L’ancien buteur stéphanois empile les buts et permet à son équipe de remonter au classement. Ce week-end, c’était contre Bourg-en-Bresse que les Rouennais l’ont emporté. C’est un match où il ne fallait pas arriver en retard puisque tous les buts ont été inscrits avant la 15ᵉ minute. Abi va marquer le second but suite à un bon pressing. Il continue sa course face à son défenseur et termine dans le petit filet gauche. Encore un nouveau but pour le chouchou de Rouen ! Le jour de ses 25 ans. Sept buts en 12 matchs. Charles Abi fait exploser les compteurs.

Henri Saivet et Clermont se font égaliser dans les derniers instants !

Match entre Pau FC et le Clermont Foot ce week-end. Saivet va se faire remarquer dans ce match en ouvrant le score pour Clermont. L’ancien stéphanois marque grâce à une superbe frappe pied gauche qui termine en poteau rentrant vers la lucarne. Il lance donc bien son équipe dans ce match. Après avoir très longtemps mené 2-1, les clermontois ont encaissé un but dans le temps additionnel. Un résultat donc décevant malgré un point pris pour la course au maintien. Ils comptent aujourd’hui 6 points de retard sur le premier non relégable, le Red Star.

https://ligue1.fr/fr/videos/l1_video_content_MH2448976

Denis Bouanga omniprésent pour la victoire de LAFC !

Énorme match de Denis Bouanga cette semaine en MLS. Le gabonais termine son match en étant impliqué dans les deux buts de son équipe. Sergi Palencia, un autre ancien Stéphanois ouvre le score sur une frappe repoussée de Bouanga. Le latéral envoie une frappe en demi-volée parfaitement placée. C’est en fin de match que Bouanga va doubler la mise pour les siens. Le second un but est similaire puisque cette fois c’est Bouanga qui suit bien une frappe de Giroud. Score final 2-1 en faveur de LAFC !

https://www.youtube.com/watch?v=qCRG8hA8HPI

Lobry régale

Victor Lobry porte aujourd'hui les couleurs d'Amiens. L'ancien milieu de terrain des Verts joue avec un certain Thomas Monconduit dans l'entrejeu Picard. il s'est distingué ce week-end en délivrant une merveille de passe décisive. Images.