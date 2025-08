Le Stade Lavallois perd un élément offensif à quelques jours de la réception de l'ASSE. Kévin Zohi quitte la Mayenne pour rejoindre le Torreense, au Portugal. La ligue 2 perd l'un de ses attaquants.

Coup de théâtre à une semaine de la première journée de Ligue 2 : Kévin Zohi ne portera plus les couleurs du Stade Lavallois. En manque de temps de jeu, l’ancien joueur de Strasbourg a trouvé un accord avec son club pour résilier son contrat. Il s’est engagé dans la foulée avec Torreense, pensionnaire de D2 portugaise. Un départ qui s’inscrit dans une logique sportive mais aussi familiale.

Laval a accepté de libérer son joueur pour lui permettre de rebondir ailleurs. Un départ convenu en amont entre le staff et le joueur, comme l’a confié son entraîneur après la victoire 4-0 en amical contre Orléans.

"Ce n'était pas spécialement ma volonté parce que je trouve que c'est un garçon qui aurait pu faire mieux que ce qu'il a fait la saison dernière. On attendait mieux au regard de son expérience et du statut qu'il avait. Notamment en termes de statistiques, mais c'est un garçon qui a toujours oeuvré pour le collectif, qui s'est parfois sacrifié."

Le club mayennais s’appuie désormais sur cette libération de contrat pour envisager l’arrivée d’un nouvel attaquant. Même si les options ne sont pas nombreuses sur le marché, le staff veut prendre son temps pour trouver le bon profil.

Zohi n’aura marqué qu’un but en 29 matchs de Ligue 2 sous les couleurs lavalloises. Son départ s’explique aussi par un choix de vie : sa compagne est en partie portugaise et leur enfant est né au Portugal.

L’ancien Sochalien part donc retrouver du temps de jeu et un cadre plus favorable sur le plan personnel, après une saison en demi-teinte en Mayenne.

Le Stade Lavallois ne compte pas précipiter son recrutement. Le staff prendra en compte les premiers matchs, dont celui contre l’ASSE, pour affiner ses choix.

"On va voir aussi avec le match de Saint-Etienne, peut-être les autres matchs du mois d'août, vers quel profil on doit tomber. [...] On reste sur l’idée de recruter un joueur offensif. [...] Ce qu’on veut, c’est vraiment un joueur qui nous plaise, qu’on ne prend pas simplement pour prendre."