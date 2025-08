Pour la première journée de Ligue 2 2025-2026, l’AS Saint-Étienne pourra compter sur un parcage visiteurs plein à craquer au stade Francis-Le-Basser. Les supporters des Verts ont une nouvelle fois répondu présent pour lancer la saison tambour battant.

La passion verte ne faiblit jamais. Alors que le championnat de Ligue 2 n’a pas encore débuté, les supporters stéphanois ont déjà donné le ton : ils seront en nombre à Laval. L’integralité des places du parcage visiteurs ont été vendues pour la reprise du championnat. Le club ne mettra aucune place en vente pour le grand public. Preuve d’un engouement toujours aussi impressionnant malgré une relégation dans l’antichambre de l’élite.

L’ASSE débutera sa saison face au Stade Lavallois le samedi 9 août à 20h, dans un stade Francis-Le-Basser qui s’annonce bien rempli également. Si les Tango seront évidemment soutenus par leur public, l’ASSE est un club qui fait plus vendre de places que la plupart des autres équipes de Ligue 2.

Un moteur essentiel pour les Verts

Ce déplacement massif témoigne de la fidélité sans faille du peuple vert. En déplacement comme à domicile, les Magic Fans, les Green Angels et tous les amoureux de l’ASSE répondent présent, faisant de leur club l’un des plus suivis de l’Hexagone, toutes divisions confondues.

Pour Eirik Horneland et ses hommes, ce soutien sera un atout non négligeable dès l’entame de la saison. Dans un championnat toujours plus disputé, démarrer fort est crucial. Les stéphanois seront poussés par leurs plus fidèles supporters tout au long de la saison, vers un objectif déjà défini : Retrouver la Ligue 1 !

L’ASSE veut lancer sa saison de la meilleure des manières

L’AS Saint-Étienne doit se présenter à Laval avec l’ambition de jouer les premiers rôles cette saison. Face à un adversaire coriace qui connaît parfaitement ce championnat, les Verts savent qu’ils devront être solides et efficaces pour repartir avec les trois points.

Ce retour dans l’antichambre de l’élite ne sera pas à prendre à la légère pour le club forezien qui va devoir composer avec de nombreuses incertitudes dans son effectif jusqu’à fin août…