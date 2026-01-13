Timothée Chalamet, sacré aux Golden Globes, a encore une fois déclaré sa flamme à l’ASSE. L'acteur rayonne à l'international mais ne manque jamais l'occasion de faire référence à son club de coeur.

L'acteur franco-américain a profité de sa victoire aux Golden Globes pour rappeler son amour des Verts. Une déclaration qui fait le tour du monde et met l'AS Saint-Étienne (ASSE) sous les projecteurs.

Après son sacre à Los Angeles, Timothée Chalamet a eu une pensée pour le Forez. Lauréat du Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour sa performance dans Marty Supreme, l’acteur a évoqué ... l’ASSE ! À chaud, il a confié : "L'année ? Elle commence plutôt bien c’est vrai. J’ai beaucoup de chance. Mais pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine » Une phrase qui a rapidement fait réagir les supporters stéphanois sur les réseaux sociaux.

Thimothée Chalamet, un supporter fidèle à Hollywood

Ce n’est pas la première fois que Timothée Chalamet affiche son attachement aux Verts. Depuis plusieurs années, l’acteur américain né à New York ne manque jamais une occasion de montrer son amour pour l'ASSE. Que ce soit dans les loges VIP du tournoi d’Indian Wells, en mars dernier, vêtu d’une veste rétro de l’ASSE, ou lors de passages TV très remarqués.

En 2019, il chantait fièrement "Qui c’est les plus forts ?" en direct sur France 5 dans C à Vous, puis sur le plateau de Quotidien sur TMC. Sur le Late Night with Seth Meyers, l’acteur était même apparu en maillot vert, affichant clairement la couleur. Il avait aussi raconté, avec émotion, comment il avait suivi le bus des joueurs de l’ASSE à vélo dans sa jeunesse.

L’ASSE, une histoire de famille

Cette passion ne sort pas de nulle part. Son père lui qui a transmis à son fils l’amour du football français… et de l’AS Saint-Étienne (ASSE) en particulier. Une histoire de famille devenue, avec le temps, une fierté qu’il porte jusque sur les tapis rouges.

Avec cette nouvelle sortie, Timothée Chalamet prouve que peu importe la distance ou la notoriété, il n'oublie pas son club de cœur.

