Plusieurs clubs de Ligue 2 encore engagés en Coupe de France vont devoir gérer un calendrier chargé. Montpellier, futur adversaire des Verts, sera impacté.

Les 8es de finale de la Coupe de France se joueront en semaine, le mercredi 4 février, entre la 21e et la 22e journée de Ligue 2. Une situation qui complique la gestion des effectifs pour plusieurs clubs encore en lice… dont Montpellier, attendu à Geoffroy-Guichard le week-end du 7 février.

Montpellier enchaîne avant de défier l'ASSE

Après une défaite inquiétante contre Dunkerque (1-3) à la Mosson, les hommes de Zoumana Camara ont redressé la barre en allant s’imposer largement sur la pelouse de Metz (0-4), lanterne rouge de Ligue 1. Un succès qui permet aux Pailladins de poursuivre leur aventure en Coupe de France, avec un 8e de finale programmé le mercredi 4 février.

Une bonne nouvelle sportivement… mais un casse-tête à venir. avec cette qualification, Montpellier disposera de peu de jours de récupération avant son déplacement dans le Chaudron. Un calendrier resserré qui pourrait pousser le club héraultais à demander le décalage du match à lundi 9 février.

Zoumana Camara en demande ?

Pour rappel, en novembre dernier, Zoumana Camara avait poussé un coup de gueule à l'encontre de BeIN Sports : « On arrive mardi à Montpellier. C'est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J'en profite pour dire que j'aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures (l'ASSE). Qu'il y ait une visibilité, que ça donne de l'audimat, je l'entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour. Voilà la parenthèse. »

Ligue 2 : Le Mans, Reims et Troyes également concernés

Montpellier n’est pas le seul club de Ligue 2 encore en course. Le Mans, qui reste sur une belle série, a décroché sa qualification face à Nancy aux tirs au but. Le club sarthois devra composer avec une coupe intercalée entre deux rencontres importantes : un déplacement à Troyes et la réception de Laval. De son côté, Troyes, leader actuel du championnat, jouera ce tour de Coupe avant de se rendre à Nancy. Quant à Reims, actuel dauphin, ils affronteront Bastia quelques jours après avoir disputé son 8e de finale, placé entre deux déplacements : à Clermont puis contre les Corses.

Ce programme dense pourrait jouer en faveur de l’ASSE, qui n’a plus que le championnat à jouer. Les Stéphanois auront une semaine complète pour préparer leur choc face à Montpellier… un avantage non négligeable dans la course à la montée.

Source : FFF, LFP