L’ASSE s’apprête à se séparer de Dylan Batubinsika. Le défenseur central congolais devrait s’engager avec Shenzhen Peng City, club du championnat chinois selon les média locaux.

Un nouveau départ se profile dans le Forez. Selon plusieurs médias chinois, Dylan Batubinsika va rejoindre Shenzhen Peng City, formation évoluant dans le championnat de Chine. Le joueur de 29 ans, revenu récemment de la CAN avec la RDC, était clairement poussé vers la sortie par l’ASSE, à six mois de la fin de son contrat.

Une aventure à l'ASSE déjà terminée

Arrivé en 2023 à Saint-Étienne, Batubinsika a disputé 56 matchs sous le maillot vert, s’imposant d’abord comme un cadre en défense centrale. Mais la dynamique s’est peu à peu effritée. En fin de cycle dans le Forez, il n’entrait plus dans les plans d’Eirik Horneland pour la deuxième partie de saison.

Kilmer Sports, désireux d’alléger la masse salariale et de tourner une page, souhaitait son départ depuis l'été dernier. Aucune prolongation n’était à l’étude, et une rupture de contrat à l’amiable était la seule option envisageable pour acter ce transfert.

Une destination exotique pour Batubinsika ?

Formé au Paris Saint-Germain, passé par Antwerp, Famalicão et le Maccabi Haifa, Dylan Batubinsika s’apprête à vivre une nouvelle expérience loin de l’Europe. Le futur ex-Stéphanois, international congolais, prendra ainsi un nouveau virage dans sa carrière. Ce choix de carrière illustre la tendance actuelle de plusieurs joueurs à privilégier des championnats émergents en fin de contrat.

Le club chinois de Shenzhen Peng City, en quête de renforts défensifs, semble lui offrir un nouveau défi. Si l'information se confirme, c'est un nouveau chapitre qui se fermera. Avec ce départ et la blessure au ménisque de Maxime Bernauer, reste à savoir si l’ASSE recrutera un défenseur, ou si la jeunesse (Pedro, Dodote) aura sa chance. Réponse d'ici la fin du mercato (les dernières tendances à retrouver sur Peuple Vert).

Source : Médias chinois