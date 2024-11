L'ASSE reste encore à l'heure actuelle un club populaire en France. Si son âge d'or est passé, des célébrités continuent de s'afficher avec le maillot Vert. Timothée Chalamet a récemment beaucoup fait parler de lui lorsqu'il a avoué supporter les Verts. Un rappeur français célèbre s'est affiché avec le maillot stéphanois dans son dernier clip.

L'ASSE, un club historique en France

L''ASSE, est une institution incontournable du football français. Fondé en 1933, le club est rapidement devenu un symbole de fierté pour le bassin stéphanois. Avec ses 10 titres de champion de France, un record inégalé, Saint-Étienne a marqué les années 1960 et 1970 comme l'une des plus grandes dynasties sportives du pays. Une période où toute la France suivait les exploits des Verts. Au-delà de son palmarès, l'ASSE a laissé un héritage culturel et émotionnel fort. Le Chaudron, surnom du stade Geoffroy-Guichard, est un lieu incontournable du football français.

L'ASSE a définitivement gravé son nom dans l'histoire du football Français grâce à l'épopée européenne de 1976. Bien qu'elle soit achevée en finale face au Bayern Munich, elle reste gravée dans les mémoires de tous les suiveurs du football français de l'époque. Malgré des périodes de déclin, l'ASSE est parvenue à remonter en Ligue 1 en juin dernier. Juste après, le club a été racheté par Kilmer Sports Ventures. Les supporters espèrent désormais que ce rachat va donner un nouveau souffle a l'ASSE après des années de galères.

Booba s'affiche avec le maillot Vert

Ce vendredi, le rappeur, Booba a dévoilé son nouveau clip "Sublife" en featuring avec Natilus et Ghenda. Dans ce clip, l'artiste s'affiche a plusieurs reprises avec un maillot floqué Booba 92. Contrairement a Timothée Chalamet, le rappeur n'a pourtant aucun lien avec le club stéphanois puisqu'il supporte le Paris Saint Germain. L'acteur américain lui venait passer ses vacances au Chambon Sur Lignon, fief de nombreux stages effectués par l'ASSE.