La Ligue 2 reprend ses droits ce week-end avec une 5ᵉ journée qui s’annonce déjà importante pour plusieurs équipes. En haut comme en bas du classement, les dynamiques se dessinent et certains clubs devront déjà confirmer ou réagir.

La soirée de vendredi propose des affiches qui pourraient avoir un impact direct sur le haut du tableau. Le Red Star, quatrième avec sept points, se déplace à Pau, deuxième et toujours invaincu. Les Palois veulent poursuivre leur excellente série mais devront contenir Damien Durand, actuel meilleur buteur du championnat avec trois réalisations.

Dans le même temps, Nancy, troisième et surprenant promu, ira défier Troyes, sixième. Les Troyens s’appuient sur Martin Adeline, déjà à deux buts cette saison, pour tenter de se rapprocher du podium. Amiens recevra Bastia, mal en point et déjà sous pression avec seulement deux points au compteur. Le Mans accueillera Rodez dans un duel du ventre mou, tandis que Boulogne-sur-Mer, lanterne rouge et toujours sans victoire, espère enfin lancer sa saison face à Laval.

Samedi, choc attendu pour l’ASSE

Le samedi débutera par un Annecy – Reims intéressant à plus d’un titre. Les Rémois s’appuient sur Antoine Léautey, recordman du nombre de sprints depuis le début de saison (99), et déjà incontournable dans l’animation offensive.

Grenoble, seizième et en quête d’une première victoire, affrontera Dunkerque, une équipe qui revient en forme après un début de saison poussif. Avec Anton Sekongo et Enzo Bardeli, tous deux décisifs à plusieurs reprises, les Nordistes arrivent en confiance et pourraient enfoncer un peu plus les Isérois.

La grande affiche de la journée opposera Clermont à Saint-Étienne. Les Verts, leaders à égalité avec Pau et Nancy, restent invaincus et veulent conserver leur place au sommet du classement. L’attaque stéphanoise s’appuie sur Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili, auteurs de deux buts chacun, et sur Augustine Boakye, meilleur passeur du championnat avec trois offrandes. Face à eux, Clermont, solide mais encore en quête de constance, cherchera à faire tomber l’ASSE pour se rapprocher des premières places.

Guingamp en clôture

La 5ᵉ journée se terminera lundi avec Guingamp – Montpellier. Les Bretons, quinzièmes avec quatre points, comptent sur Louis Mafouta et Gautier Ott, joueur le plus rapide du championnat (36,71 km/h), pour surprendre une équipe montpelliéraine encore irrégulière. Les Héraultais doivent lancer leur saison s’ils veulent rester dans la course aux play-offs.

Une Ligue 2 toujours serrée

Après quatre journées, Saint-Étienne, Pau et Nancy occupent la première place avec huit points chacun. Le peloton reste très dense puisque onze équipes se tiennent en trois points. Dans ce contexte, chaque week-end accouche de sa vérité. D'ici à quelques journées, on pourrait y voir un peu plus clair...

L’ASSE, forte de son statut de favori pour la montée, continue d’avancer avec une certaine solidité. Mais sa contre-performance face à Grenoble rappelle qu’en Ligue 2, rien n’est jamais acquis. Pendant ce temps, au bas du tableau, Boulogne-sur-Mer, Bastia et Grenoble jouent déjà gros pour éviter de se retrouver rapidement décroché.

Cette cinquième journée devrait confirmer les tendances, entre les candidats déclarés à la montée et ceux qui devront batailler pour éviter une saison difficile.