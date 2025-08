Les différentes équipes de la formation sont actuellement en pleine préparation. L'occasion pour les staffs de découvrir de nouvelles têtes, mais aussi de travailler sur ce qui va être mis en place tout au long de la saison au niveau du jeu. Une nouveauté, voulue par Kilmer, a d'ailleurs été instaurée.

Progressivement au cours du mois de juillet, les Groupes Réserve (N3), Formation (U17/U19) et Avenir (U16) ont retrouvé le chemin de l'entraînement. Le week-end dernier, la réserve et les U19 étaient d'ailleurs respectivement engagés dans les tournois de Ploufragan et de Carisport, afin de poursuivre au mieux leur préparation estivale.

D'un point de vue comptable, l'idée cette saison sera jouer le haut de tableau dans les différentes catégories de jeunes ainsi que d'assurer le maintien de l'équipe réserve en National 3. Mais comme chaque année, l'objectif principal est ailleurs : faire progresser les jeunes afin de les amener au plus haut niveau.

Un jeu à la Horneland imposé

Depuis le rachat il y a un an, Kilmer Sports n'a pas encore entamé les grandes manœuvres au sein du centre de formation. Chez les professionnels, les changements sont visibles notamment car le club s'est staffé, que ce soit au niveau de la préparation physique ou bien de la cellule de recrutement. Le secteur formation a lui, en revanche, été géré de manière assez similaire aux saisons précédentes.

L'effet Kilmer ne devrait toutefois pas tarder à se faire remarquer. Il est en effet prévu que la direction s'attarde davantage sur le centre de formation durant cet exercice 2025-2026. D'où le fait que les acteurs majeurs de la formation à l'ASSE n'aient prolongé que d'une saison, en juin dernier.

En attendant, une décision forte a été prise par Kilmer afin de gagner du temps. Les staffs des différentes équipes du centre de formation ont reçu la consigne de se calquer sur certains principes de jeu fondamentaux d'Eirik Horneland. Le pressing assez atypique mis en place par l'entraîneur norvégien est notamment concerné, comme ont pu l'observer les personnes présentes au Tournoi Européen U21 de Ploufragan le week-end dernier. Deux ailiers qui pressent les centraux adverses, un avant-centre qui gère la sentinelle et deux relayeurs qui sortent sur les latéraux : la méthode Horneland a été appliquée et a d'ailleurs plutôt porté ses fruits. Arrivés jusqu'en finale où ils ont su mettre le Stade Rennais en difficulté via des récupérations hautes, les jeunes Verts ont réalisé un bon tournoi.

Faciliter la transition vers l'équipe A

Cette décision va faciliter l'adaptation des jeunes joueurs aux principes de jeu du groupe professionnel. L'idée est que les éléments formés au club ne découvrent pas les exigences du pressing façon Horneland le jour où ils seront conviés en séance d'entraînement avec l'équipe A. De quoi renforcer la cohérence du projet club mené par Kilmer dans le Forez.

Il est important de préciser qu'une politique comme celle-ci est loin d'être la norme de partout. Le fait que les effectifs des réserves professionnelles soient très mouvants au cours d'une saison joue probablement. Pour l'ASSE, il est même parfois arrivé ces dernières années que l'équipe A et le groupe réserve n'évoluent pas dans le même système de jeu.