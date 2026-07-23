À quelques semaines de la reprise de la Ligue 2, plusieurs futurs adversaires de l'AS Saint-Étienne poursuivaient leur préparation ce vendredi. Si Metz a affiché de belles promesses face à Sochaux, d'autres formations ont connu des fortunes diverses. Tour d'horizon des principaux résultats alors que les Verts se sont incliné (2-1) contre les Glasgow Rangers, ce vendredi soir (20h45).

Premier adversaire de l'ASSE en championnat le 8 août, le FC Sochaux-Montbéliard se mesurait à un autre prétendant à la montée. De leur côté, Clermont, Laval, Montpellier, Nantes et Rodez étaient également sur les terrains pour poursuivre leur montée en puissance avant le début de la saison.

Metz frappe fort, Sochaux chute avant de retrouver l'ASSE

Le choc entre deux pensionnaires de Ligue 2 a largement tourné en faveur du FC Metz. Les Grenats se sont imposés (4-1) face au FC Sochaux-Montbéliard grâce à un triplé de Pape Moussa Fall et une réalisation de Jessy Deminguet. Mathis Claricia a sauvé l'honneur pour les Doubistes.

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Cette lourde défaite ne remet toutefois pas en cause les ambitions sochaliennes. Les hommes de Vincent Hognon auront l'occasion de rebondir dès ce samedi face au Dijon FCO. Ils accueilleront l'ASSE à Bonal pour lancer officiellement leur saison de Ligue 2, le 8 août prochain.

Le Dijon FCO, que les Verts affronteront lors de la 4e journée de Ligue 2 au stade Gaston-Gérard, a lui longtemps été accroché par Bourg-en-Bresse avant de s'imposer (2-1) en fin de match.

Nantes et Clermont accrochés, Laval poursuit sa montée en puissance

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes a dû se contenter d'un match nul face à La Roche-sur-Yon (1-1). Les Canaris ont concédé l'ouverture du score à la 78e minute par Evora Moniz avant d'égaliser une dizaine de minutes plus tard.

Même scénario pour Clermont. Les Auvergnats ont été accroché par QRM (1-1). D. Seck avait ouvert le score au retour des vestiaires (47e), avant qu'Adrien Hunou n'égalise sur penalty à la 84e minute.

À l'inverse, Laval poursuit une préparation convaincante. Les Tangos se sont imposés (2-1) face à Avranches grâce à un penalty de Jimmy Maggiotti (19e) et un but de Yohan Court deux minutes plus tard. Avranches a réduit l'écart à l'heure de jeu sans empêcher la victoire lavalloise.

Montpellier chute, Rodez renverse Nîmes

La rencontre la plus spectaculaire de la journée a eu lieu entre Montpellier et Cannes. Les Héraultais se sont inclinés (4-3) après un scénario riche en rebondissements. Malgré un penalty manqué dès la 4e minute, Chenahi avait ouvert le score avant que R. Gerbeaux ne signe un doublé (19e, 31e). M. Camara avait remis les deux équipes à égalité juste avant la pause, mais A. Kérédouan puis S. Dia ont donné deux buts d'avance à Cannes. Montpellier a seulement réduit l'écart dans le temps additionnel.

De son côté, Rodez s'est imposé (2-1) face à Nîmes. Menés après un but de S. Doumbouya (20e), les Ruthénois ont renversé la situation grâce à D. Vangi (36e) puis M. Touho juste avant la mi-temps (45e).

Source : Peuple-Vert.fr ; Flashscore.