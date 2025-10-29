L’ASSE va prochainement entamer son aventure, comme les 17 autres formations de Ligue 2, en Coupe de France. Ce mercredi, le tirage au sort du 7ᵉ et du 8ᵉ tour, a été effectué. Les Verts connaissent leur adversaire pour leur entrée en lice, qui se déroulera durant la prochaine trêve internationale, le week-end du 15-16 novembre.

Depuis un parcours les ayant emmenés jusqu’en finale de la compétition, en 2020, les Verts ne sont pas en réussite en coupe de France. Battus par le PSG lors de l’été 2020, les finalistes stéphanois avaient été éliminés dès leur entrée en lice à Sochaux la saison suivante.

En 2021-2022, les hommes de Pascal Dupraz avaient chuté en huitièmes de finale face à Bergerac. Le club amateur avait éliminé l’ASSE sur le score de 1-0, après s’être offert Metz au tour précédent.

Après leur relégation en Ligue 2, en 2022-2023, l’ASSE avait tiré Rodez à domicile dès son entrée en lice au 7ᵉ tour. Après un match qui n’était pas resté dans les annales, les Verts se sont inclinés aux tirs au buts et ont été éliminés d’entrée.

La saison suivante, les ligériens avaient écarté Bourg-en-Bresse à leur entrée en lice avant une défaite dans le Chaudron au 8ᵉ tour face au Nîmes Olympique, qui jouait le maintien au national.

La remontée en Ligue 1 la saison dernière a permis aux Verts de retrouver les 32ᵉ de finale de la compétition, après 2 saisons sans pouvoir les disputer. Face à l’OM à Geoffoy Guichard, l’ASSE, rapidement réduite à 10 après l’expulsion de Sissoko, s’était lourdement inclinée 4-0.

Plusieurs chocs ligériens possibles

Ce week-end avait lieu le 6ᵉ tour de la Coupe de France. L’occasion pour certains clubs ligériens d’obtenir un ticket pour espérer croiser la route de l’ASSE à la mi-novembre. Andrézieux-Bouthéon, Ecotay-Moingt, L’Etrat-La Tour-en-Jarez Sportif, l’US Feurs, et Savigneux-Montbrison sont les 5 autres clubs du département à être qualifiés pour le 7ᵉ tour.

Le tirage de l’ASSE

L'ASSE a été fixée pour le 7ᵉ et un éventuel 8ᵉ tour de la Coupe de France. Le club stéphanois sera opposé à l'AS Quetigny ou l'AS Garchizy (deux équipes de régional) le week-end du 15-16 novembre prochain.

En cas de qualification au 8e tour, l'ASSE affrontera le vainqueur de la rencontre l’Entente Nord Lozère (R2) - l’Union Sportive Ecotay (R3).