L'ASSE s'est imposée par quatre buts d'écarts ce samedi face à Rodez à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 2. Irvin Cardona a réagi en zone mixte après la rencontre. Des propos recueillis par Ici Saint-Etienne Loire

En s'imposant 4-0, Saint-Étienne a remis les pendules à l'heure face à Rodez. "Gagner à la maison pour le premier match à domicile, c’était top, avoue Irvin Cardona. Surtout après le résultat du week-end dernier. Je pense que les supporters n’attendaient pas moins que ce qu’on a montré ce soir, et il faut qu’on continue comme ça."

Mais pas de quoi s'emballer non plus selon l'attaquant. "L’ASSE grande favorite ? C’est encore un peu tôt pour le dire, mais on fait tout pour. On donnera le maximum toute la saison pour confirmer ça. L’objectif est clair : remonter en première division. Et on mettra toutes les armes de notre côté pour y arriver."

Cardona veut se servir du Chaudron pour performer !

Gorgés par près de 30.000 supporters, les Verts ont évolué pendant 90 minutes avec un supplément d'âme. "En tant que joueur, évoluer dans un stade comme ça, ce n'est que du plaisir. Il faut s’en servir positivement, affirme de Stéphanois. Ce qu’ils ont fait ce soir, c’était un beau symbole. Ça montre aussi que les supporters sont derrière nous et qu’ils ne nous lâcheront pas."

Mais ils étaient pourtant plusieurs à fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard pour la première fois, raconte Cardona. Sans encombre. "Franchement, dans l’ensemble, ça s’est très bien passé. On a fait un super match, et puis ils avaient été bien briefés avant, donc ils savaient à quoi s’attendre. "

"La concurrence devant est très saine"

Entrée à la mi-temps à la place de Joshua Duffus, Irvin Cardon n'a pas joué la rencontre complète. L'ancien Brestois a même vu Lucas Stassin entrer à la 83' (Zuriko Davitashvili). "La concurrence devant est très saine, décrit Cardona. On est tous là à s’encourager, tout le temps. C’est bien, ça fait avancer le groupe et ça permet de rester très solide."

Buteur, le Stéphanois a creusé un peu plus le score en la faveur de l'ASSE à la 56' (3-0). "Mon but ? Augustine reçoit le ballon, il se retourne et il y a de l’espace dans le dos. J’essaie de faire l’appel au bon moment. Je freine un peu ma course parce que j’étais parti un peu trop tôt, et il me la met parfaitement dans la course. Après, je fixe le gardien et j’ai de la place sur ma gauche pour conclure."