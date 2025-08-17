Des débuts tonitruants. Pour sa première avec l'ASSE, Joshua Duffus a inscrit son premier but en Ligue 2 au terme d'une prestation aboutie. L'attaquant Britanno-jamaïcain a livré son analyse de la rencontre en zone mixte au micro de Ici Saint-Étienne Loire.

Tout droit débarqué de Brighton, Joshua Duffus a tardé à être officialisé du côté du Forez. Mais finalement titularisé ce samedi face à Rodez, l'attaquant n'a pas manqué le rendez-vous. Actif sur le devant de l'attaque, le londonien n'a pas hésité à effectuer du contre-pressing sur les ruthénois. Avaleur d'espace, Duffus inscrit même son premier but en vert après seulement 30 minutes de jeu.

"Avant le coup d’envoi, on m’avait dit d’insister sur les appels dans le dos de la défense, décrit ce dernier. Donc j’ai passé mon temps à répéter ça. À un moment, le ballon est arrivé, et derrière, je me suis chargé du reste."

L'attaquant est revenu par la suite sur son intégration dans son nouvel effectif. "Moi, je me sens plutôt bien. C’est vrai que je n’ai pas encore beaucoup de temps de jeu en match, mais je suis là depuis plusieurs semaines, et je m’étais aussi bien entraîné en Angleterre. Donc aujourd’hui, je me sens prêt à attaquer le reste de la saison. (...) Je suis là depuis quelques semaines maintenant, j’ai été super bien accueilli. Les coéquipiers sont vraiment sympas, ils font tout pour me mettre en confiance. Je suis reconnaissant d’être avec eux, et c’est bien d’avoir pu marquer aujourd’hui."

"Il y avait énormément de fans, une ambiance de dingue"

Mais Joshua Duffus n'a pas seulement découvert la tunique Stéphanois, ce dernier a mis pour la première fois les pieds dans Geoffroy-Guichard. "Pour moi, c’était mon premier match, mon premier à Geoffroy-Guichard. Il y avait énormément de fans, une ambiance de dingue. Je suis juste super content d’avoir marqué ce premier but devant eux."

"L’ambiance ? Franchement, c’est fou. Bien sûr, j’en avais entendu parler, mais le vivre, c’est autre chose. C’est vraiment quelque chose de fort. Je suis heureux de pouvoir jouer devant ce public. "