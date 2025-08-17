L’AS Saint-Étienne est en deuil. Richard Tylinski, ancien défenseur emblématique des Verts et acteur majeur des premiers grands succès du club, s’est éteint ce samedi 16 août à l’âge de 87 ans.

Formé à La Combelle dans le Puy-de-Dôme, fils et petit-fils de mineurs, Richard Tylinski rejoint l’ASSE en 1953 à seulement 15 ans. Deux ans plus tard, il intègre l’équipe professionnelle dirigée par Jean Snella et devient rapidement un élément incontournable de la défense. Sa détermination, son sens du sacrifice et son élégance naturelle en ont fait un joueur respecté et un cadre du vestiaire stéphanois.

Un acteur des premières grandes pages de l’histoire verte

Tylinski restera associé à plusieurs "premières" dans l’histoire de l’ASSE. En 1957, il contribue au tout premier titre de champion de France du club. Quelques semaines plus tard, il dispute la Coupe Latine à Madrid face à l’AC Milan et au Benfica Lisbonne devant près de 100 000 spectateurs. Puis, en septembre de la même année, il prend part au tout premier match européen des Verts, sur la pelouse mythique d’Ibrox Park à Glasgow, contre les Rangers.

Blessé en seconde période et ne pouvant être remplacé selon les règles de l’époque, il avait poursuivi la rencontre en se postant sur une aile, symbole de son abnégation.

Une fidélité de onze ans au maillot vert

Au fil de ses 312 rencontres disputées en Vert, toutes en tant que titulaire, Richard Tylinski a participé à la construction de la légende stéphanoise. Il fait partie de l’équipe qui remporte la première Coupe de France du club en 1962, grâce à un but de Jean-Claude Baulu en finale contre Nancy. Deux titres de champion de France (1957, 1964) et un titre de champion de D2 (1963) complètent son riche palmarès.

Sélectionné dans toutes les équipes de France (amateurs, juniors, militaires, Espoirs et A), il a incarné la réussite sportive et sociale d’une génération de mineurs devenus footballeurs, dont il restera l’un des visages marquants.

L’empreinte d’un homme fidèle et combatif

Décrit comme un défenseur de tous les combats, mais aussi comme un joueur au physique d’acteur et à la prestance naturelle, Tylinski aura marqué son époque par sa fidélité et son exigence. Il quitte l’ASSE en 1964 après avoir écrit quelques-unes des pages les plus fondatrices du club.

L’AS Saint-Étienne, dans un communiqué, a présenté ses condoléances à sa famille et rappelé la mémoire de son frère Michel, également passé par les Verts et décédé en 2003.

Richard Tylinski laisse derrière lui l’image d’un pionnier. Plus qu’un joueur, il fut un bâtisseur de la légende stéphanoise.

Toute l'équipe de Peuple-Vert.fr présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.