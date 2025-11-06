Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à 2 jours de la rencontre cruciale de la 14ᵉ journée de Ligue 2 qui verra l’ASSE tenter de se relancer face aux leader. Le coach des Verts a évoqué l’état de ses troupes avant de se déplacer à Troyes, samedi soir. Voici ses mots.

À Troyes, le coach norvégien de l'ASSE aura besoin d’un 11 impliqué à 100% pour ne pas laisser son concurrent s’échapper et revenir à 2 points en cas de succès. Après la contre-performance en Seine-Saint-Denis, les stéphanois doivent vite se relancer afin de revenir dans la course à la première place.

Un retour en attaque pour l’ASSE ?

Eirik Horneland espère pouvoir compter sur le retour d’Augustine Boakye ce week-end. L’ancien de Wolfsberger était absent samedi dernier et était espéré pour le déplacement à Troyes. Son ami, Igor Miladinovic, ne sera quant à lui pas du voyage. Le milieu serbe va purger son 3ᵉ et dernier match de suspension après son expulsion à Annecy, il y a 2 semaines.

L’ASSE reste également toujours orpheline de Chico Lamba en défense, opéré au niveau des adducteurs il y a environ 1 mois et demi. Le joueur acheté à Arouca cet été est sur le chemin du retour. Le défenseur portugais a repris la course en fin de semaine dernière.

Luan Gadegbeku est revenu de blessure face à Pau, malgré un retour dans le groupe, le jeune stéphanois n’a pas pu refouler les pelouses de Ligue 2. Face au Red Star, il n’était pas entré en jeu, non plus, et attend toujours de faire son retour à la compétition.

Les mots d’Eirik Horneland

En conférence de presse, Eirik Horneland a évoqué l'état de ses troupes avant Troyes - ASSE : "Maxime Bernauer et João Ferreira sont incertains pour ce week-end. Le premier a ressenti une gêne au genou et va passer une IRM ce soir, le second a dû être recousu après un coup à l’entraînement sur l'avant de la jambe. Augustine Boakye est disponible. Lassana Traoré a repris l’entraînement collectif aujourd’hui."