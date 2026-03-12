Touché dans les dernières minutes face au Red Star, Gautier Larsonneur pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un coup dur pour l’ASSE qui pourrait perdre son gardien… mais aussi son capitaine. Une situation qui relance naturellement le débat autour du brassard chez les Verts. Qui pour lui succéder ?

La rencontre face au Red Star pourrait laisser des traces dans le camp stéphanois. Dans les derniers instants du match, Gautier Larsonneur s’est blessé après un dégagement. Malgré la douleur, le portier des Verts a serré les dents pour terminer la rencontre. Après le coup de sifflet final, Julien Le Cardinal a apporté quelques précisions au micro de beIN Sports. « Il m’a dit qu’il s’était fait mal sur un dégagement juste avant. Il avait déjà fait signe au banc. Ensuite, sur un corner, il a encore fait quelques interventions et il m’a dit : “Je crois que je me suis pété.” »

Malgré cette gêne, Larsonneur a tenu sa place jusqu’au bout pour permettre à l’ASSE de préserver son avantage. La nature exacte de la blessure reste toutefois inconnue pour l’instant. Des examens médicaux ont été réalisés lundi après-midi. Le diagnostic précis et la durée d'indisponibilité ne sont pas encore connus. Pour l'heure, Gautier Larsonneur enchaîne les séances pour se remettre au plus vite. Dans ce moment clé de la saison, l’état physique du capitaine stéphanois sera évidemment suivi de très près.

Julien Le Cardinal a d’ailleurs rappelé que l’ASSE pouvait s’appuyer sur la profondeur de son groupe pour gérer ce type de situation. « On verra ce que diront les examens. Mais on a un groupe large, avec 25 ou 30 joueurs. Si quelqu’un ne peut pas tenir sa place, il y en a d’autres qui travaillent toute la semaine et qui seront prêts à tout donner. »

À huit journées de la fin du championnat, l’ASSE aborde la dernière ligne droite avec l’objectif de se "maintenir dans les deux premières places".

L’ASSE privée aussi de Florian Tardieu

À moins d'un retournement de situation de dernière minute, Gautier Larsonneur sera absent samedi, une question se pose immédiatement : qui porterait le brassard à l'ASSE ? La réponse semblait toute trouvée. Florian Tardieu, vice-capitaine, apparaissait comme l’option naturelle. Mais là encore, les Verts sont touchés.

Le milieu de terrain stéphanois a rechuté avant même la réception du Red Star et ne sera pas disponible pour les prochaines rencontres. Philippe Montanier l’a confirmé.

« Florian Tardieu a ressenti une gêne au mollet et ne sera pas disponible. Ce n’est pas une bonne nouvelle, car je l’avais vraiment trouvé important à Pau. »

L’absence simultanée de Larsonneur et Tardieu relancerait donc complètement le débat autour du capitanat.

Qui pour récupérer le brassard ?

À son arrivée à l’ASSE, Philippe Montanier n’avait pas souhaité bouleverser les habitudes. Il avait logiquement laissé le brassard à Gautier Larsonneur. Le coach de l'ASSE avait toutefois reconnu que le choix d’un gardien capitaine n’était pas toujours le plus simple. Un portier reste souvent éloigné des actions et des échanges avec l’arbitre. Si Larsonneur devait être absent, plusieurs profils pourraient prétendre au brassard.

La première option mène naturellement à Julien Le Cardinal. Arrivé en provenance de Brest cet hiver, le défenseur central s’est rapidement imposé comme un leader. Depuis son arrivée, l’ASSE a enchaîné cinq matchs… pour cinq victoires. Sur le terrain, son leadership est visible. Il parle beaucoup, replace ses partenaires et impose un certain niveau d’exigence.

Sur France Bleu, il n’a d’ailleurs pas caché son état d’esprit. « Un risque de relâchement ? Oui, ça peut être le risque. Mais au vu de l’état d’esprit de l’équipe, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Personnellement, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. » Avant de poursuivre. « On a encore beaucoup de choses à améliorer, donc on ne doit pas se relâcher. On a des cadres dans l’équipe qui ont de l’expérience et qui sont importants pour le groupe. Je ne suis pas quelqu’un qui fait les choses à moitié. »

Nadé, Moueffek… plusieurs pistes existent

Une autre option crédible mène à Mickaël Nadé. Les entraîneurs passent, mais le défenseur formé au club reste une valeur sûre de l’effectif stéphanois. Malgré la concurrence, le natif de Sarcelles fait partie des joueurs qui ont le plus joué cette saison. Relativement fiable et expérimenté, il fait également partie des éléments les plus anciens du vestiaire. Un profil qui pourrait lui donner une vraie légitimité pour porter le brassard.

Aïmen Moueffek peut aussi entrer dans la réflexion. Sur le papier, le milieu marocain possède plusieurs arguments : formé au club, il fait lui aussi partie des joueurs installés depuis plusieurs saisons. Mais un point peut freiner cette hypothèse. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, il ne s’impose pas toujours comme un titulaire indiscutable.

Enfin, une dernière option existe pour l'ASSE, même si elle paraît moins probable : celle d’Irvin Cardona. L’attaquant fait partie des joueurs les plus expérimentés de l’effectif et connaît parfaitement la Ligue 2. Sur le terrain ou dans le vestiaire, il n’hésite pas à prendre la parole et à montrer l’exemple.

La blessure de Gautier Larsonneur reste toutefois à confirmer. Si elle se vérifie dans les prochaines heures, il sera intéressant d’observer le choix de Philippe Montanier pour désigner son nouveau capitaine de l'ASSE face à Grenoble. Un choix qui pourrait en dire long sur la hiérarchie des leaders dans le vestiaire stéphanois.